Severina je ponovno potvrdila status kraljice estrade. Nakon šest godina vratila se u splitsku Arenu i oduševila 12 tisuća posjetitelja. Upravo splitskim koncertom započela je "The magic tour", turneja na kojoj radi više od stotinu ljudi. Komu je Severina posvetila koncert, što za nju znači status zvijezde te kako je reagirala kad je prvi put čula pjesmu "Rođeno moje", otkrila je našem Hrvoju Kroli.

"Prvo sam se odrezala, pa onda prve dvije pjesme ništa jer sam imala jako tešku koreografiju, a onda kad sam shvatila koliko ima ljudi, prvi put kad su vrisnuli, mislim da mi se slijepio ovaj dio s leđima i onda negdje na 'Dalmatinki' krenulo je onako baš lijepo izlijevanje emocija", otkrila nam je.



Više od 12 tisuća ljudi dočekalo je Severinu kao pravu kraljicu koja je spektakularnim koncertom otvorila turneju. Za koncert nabijen emocijama Severina kaže - to joj samo Split može priuštiti.



"Split je grad koji bukti od svega i od strasti, u Splitu se to najviše i očekuje. Osim toga, ja sam njihova. Velika mi je hrabrost bila potrebna i našla sam je da napravim koncert i napravim turneju, a ljudi iz Splita došli su mi dati veliku podršku i to je bilo nešto najemotivnije", priznala je.



Koncert koji se gleda i sluša prepun je atraktivnih elemenata, plesača, odjevnih kombinacija te izvrsnih glazbenika. Na njemu je radilo više od sto ljudi, a pripremali su ga dva mjeseca. Da bi opisala situaciju u kojoj cijela Arena pjeva uglas, Severina se poslužila riječima nedavno preminule prijateljice.



"Mani Gotovac, koje više nema, njezini su opisi bili fantastični, jednom je rekla - ljubav se širi u koncentričnim krugovima, tako da ova ljubav stvarno širila u koncentričnim krugovima i na parkingu je bila. Čak smo se šalili da ćemo staviti video i na parking tako da ljudi mogu gledati", izjavila je Severina.



"Otrove", "More tuge", "Uno momento", "Tarapana", "Dalmatinka", "Mili moj", "Paloma nera" - samo su neke od pjesma kojima je Severina hipnotizirala publiku. Kako je bilo i najavljeno, prije samog kraja koncerta premijerno je otpjevala i novu pjesmu "Rođeno moje", za koju kaže - kada ju je čula prvi put netom prije gostovanja u jednoj emisiji, svladale su je emocije.



"Nije bilo dobro jer smo počele plakati i mama i ja, ona je bila u Zagrebu, i onda sam se morala ponovno šminkati. Odlučila sam je odmah snimiti i bilo mi je jako teško u studiju, samo sam tri puta otpjevala take i rekla sam ne mogu više, bila mi je knedla u grlu, bilo mi je jako teško", priznala je.



Bajku za cijelu obitelj i sve generacije, kako voli nazivati koncertnu turneju, Severina je posvetila svim snažnim osobama.



"Svim ženama, Mani, Lepi, Tomažu, i mom sinu i svim majkama", otkrila je.



Iako je po tko zna koji put pokazala i dokazala da je miljenica publike, Severina se još uvijek ne osjeća kao zvijezda.



"Ne mislim da sam to, mislim da radim ono što volim i imam sreću što to radim", zaključila je.



"The magic tour" nastavlja se dalje, slijede Beograd, Zagreb, Ljubljana, a nama je dala obećanje da nećemo čekati ponovno šest godina za takav koncert.



"Odmah iduće godine, odmah u drugom mjesecu radimo novu turneju", nasmijala se Severina.

