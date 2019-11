Severina je četiri mjeseca provela na štakama nakon operacije ligamenata koljena, Ivica Kostelić često se susretao s ozljedama uslijed sportskih napora, a Anđa Marić zbog multiple skleroze i ostalih dijagnoza teško hoda i uz pomoć štaka. Zvijezde su nam ispričale svoja iskustva s fizikalnih rehabilitacija.

I zvijezde su samo ljudi pa im se događaju iste stvari kao i nama, običnim smrtnicima. Severina je tako 2014. na Maldivima nespretnim pokretom ozlijedila ligamente i završila na operaciji koljena.

''Igrali smo se i nisam baš dobro ocjenila, kako je on sklizio, ja sam išla klizit za njim da ga uhvatim da on ne padne. Uglavnom, on nije pao, ja sam pala i okrenula sam ligament'', prisjeti



Usljedila su 4 mjeseca hodanja na štakama. U stručnim rukama liječnika često se zbog sportskih ozljeda našao i Ivica Kostelić. Sa suprugom Elin ima dvojicu sinova, a uskoro će se njihova obitelj proširiti za još dva člana. U ožujku stižu blizanke.

''Ja sam vjerojatno malo uzbuđeniji jer ona je već rodila dvoje djece, a ja nisam nikad rodio'', šali se Ivica, a Elin dodaje da je Ivica odličan otac.

''Uvijek ispadne da sam ja vještica''morate ić u krevet'' a on se igra, obožavaju ga'', ispričala nam je Elin.



Bivša missica i pjevačica Anđa Marić hoda uz pomoć štaka, a multipla skleroza samo je jedna od dijagnoza koje ima ova lijepa Zagrepčanka. Ipak, njezin vedar duh je neuništiv.



''Zapravo kad gledam i razgovaram s nekim ljudima koji imaju slične tegobe, meni je fakat super jer nemam nikakve ni bolove, ni ništa i uvijek kad sjednem i ustanem, ja se iznenadim ''Aaaaah''. Još uvijek ne mogu lako hodati, ali super sam i dobro se osjećam'', kaže.



Nives, srećom, još nije imala potrebu za uslugama poliklinika, no usluge kreativnih majstora videospotova su dobrodošle. Na svojem je Instagram profilu otkrila kako nastaju njezini atraktivni videspotovi.



''Makar i s dječjim malim bazenčićem koji treba umotati u crnu plahtu, eto snalazimo se! I na kraju imamo genijalan rezultat, vrhunski holivudski spot! Evo, gotovo! Izgleda holivudski, ako ništa drugo bar ja izgledam holivudski! Skromna sam danas'', šali se.



Severina je u užurbanim pripremama za novu turneju. Uslijed napornih proba koreografija, ponovno je zadobila ozljedu, no brzo se oporavila.



''Plešem s ljudima koji imaju 25 godina, sa svojom generacijom, ali ja se malo više trudim pa me malo istegnulo. Ja sam baš kao pravi sportaš. To mi je baš doktor rekao, ovo je tipična nogometaška ozljeda. Ja kažem je, jer ja trčim dva i pol sata, znači duže od njih i još na štiklama'', kaže.



A taj fantastičan rad nogu morate vidjeti 16.11. u Splitu i 07.12. u Zagrebu.

