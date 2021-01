Vodimo iza kulisa serije Dar Mar, vrijeme je da vam pokažemo kako je nastalo Dizmovo. Ovo malo televizijsko mjesto ne nalazi se u Primorju, kako bi mnogi pomislili, već u Zagrebu. A Dijana Kardum iz IN Magazina obišla je njegove trgove i ulice, dok su bili još u izgradnji.

Sa svojim šarenim pročeljima, kamenim uličicama, ali i duhovitim mještanima, Dizmovo je brzo osvojilo mnoga srca. No prije samo nekoliko mjeseci izgledalo je drugačije, a to malo mjesto smjestilo se, naime, na Zagrebačkom velesajmu.

"Kada sam prvi put dobila scenarij u ruke palo mi je na pamet ideja da nikada nismo snimali u Istri ili nekom malom primorskom gradiću i da bi to bilo divno. Ali znajući naše financijske, a bome i vremenske okvire znali smo da je to nemoguće tako da se rodila ideja da dovedemo Istru u Zagreb. U razgovoru s najboljim scenografima, nekako smo razrađivali kreativnu ideju kako bi taj set izgledao i došli do rješenja kako sagraditi jedan mali gradić ovdje kod nas u studiju", objasnila je Sanja Tucman.

Zahvaljujući ovakvom setu, snimati se može i u posebnim okolnostim poput ove situacije kada vlada pandemija koronavirusa.

"Ovo je bila idealna situacija da napravimo nešto svoje, pa ajmo reći da smo u mini karanteni. Ekipa nam je ovdje, sagrađen je cijeli grad, to nije samo ovaj trg ovdje. Ja ne znam jel u novije doba u Hrvatskoj izgrađen jedan ovakav razvedeni set, čak i kod stranaca, oni jesu radili velike objekte, ali ovako razvedeno ne znam", zaključila je Sanja.

Najveći je ovo set na otvorenom ikad u Hrvatskoj. A napravljen je prema uzoru na najveće inozemne gradnje.

"Mislim ovo je ozbiljan posao, kolege već više godina, čak i desetljećima su radile takve stvari, ali većinom vani i za jako velike i skupe produkcije. U zadnje vrijeme se možda par puta u zadnjih desetak godina desilo da se nešto ove veličine gradi, a u hrvatskoj produkciji gotovo nikad", otkrio je Ivan Veljača.

Duša svakog mjesta je trg, pa tako i u Dizmovu. Pozornost se pridavala svakom detalju te se ništa nije prepuštalo slučaju, kako bi sve izgledalo u potpunosti autentično.

"Pročelja ima preko 20, s tim da svaka od tih zgrada kako u Istri i je neka praksa, može igrati više stanova u određenoj zgradi. Trgovi se mogu napraviti s nekim doradama, promjenama, mogu igrati više ulica, nego samo dvije ili tri", objasnio je.

Naši filmski profesionalci sve su priznatiji i traženiji u svijetu. I scenograf Ivan Veljača ima dugogodišnje iskustvo rada u inozemnim produkcijama.

"Oduvijek govorim da zapravo u scenografskom smislu se te stvari ne razlikuju puno, čak štoviše jako često na telenoveli dobijemo priliku zato što se dugo snima, dobijemo priliku graditi ovakve, velike, lijepe zahtjevne setove", otkrio je Ivan.

"Mogu reći da sam jako ponosna na ljude koji su ovo napravili. Napravili su jako veliki posao, samo moram paziti sada da ne dođe holivudska ekipa pa da nam ih ne odvedu jer jedan od strateških stupova Nove TV je domaća produkcija", dodala je Sanja.

I tako već gotovo 12 godina.

"Mogu reći da je Nova TV još davne 2009. godine napravila veliki korak i bila prva televizija u Hrvatskoj koja je emitirala dnevnu seriju u udarnom terminu u 20: 00 sati i to pet puta tjedno. I otada evo svake godine pomičemo granice i radimo jedan korak naprijed, kako kreativno tako i produkcijski. Tako da uvijek se trudimo dati nešto novo našim gledateljima", izjavila je Sanja.

Nakon kraće pauze serija "Dar Mar" se na male ekrane vraća već idućeg tjedna. Kakve sve zgode i nezgode čekaju Dizmovčane, ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka na programu Nove TV.

