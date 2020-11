Nakon što je gledatelje showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' oduševila svojom transformacijom u Terezu Kesoviju, Neda Parmać odlučila je Terezinu bezvremenskom hitu dati jedno sasvim novo ruho. Gelato Sisters tako su zasukale rukave i udahnule retro zvuk ''Posljednjoj i prvoj ljubavi''. Sestre Parmać su Sanji Kuzmanović iz IN magazina povjerile strahuju li od kritika i Terezina mišljenja, tko je glavni u bendu te posvađaju li se katkad.

Dašak retro zvuka ovom bezvremenskom hitu ''Moja posljednja i prva ljubavi'' udahnule su Gelato Sisters.

''Shvatili smo koliko je lijepa i koliko bi zapravo dobro zvučala da je mi obradimo'', rekla je Neda Parmać.

''Zapravo je taj Nedin nastup bio glavni i odgovorni za naš odabir te pjesme'', kaže Sanja Parmać.

Nastup nije oduševio samo gledatelje već i Terezu, a Gelatosice ni s ovom verzijom ne strahuju od kritika.

''Ja se nadam da će joj se svidjeti. Ona to tako strastveno izvodi, mi to onako nekako prpošnije sve skupa izvodimo i pjevamo'', kaže Jana Valdevit.

''Ma, odlijepit će Tereza. Tereza voli super stvari i nas podržava oduvijek, mislim da će biti oduševljena, najiskrenije'', sigurna je Sanja Parmać.

Perfekcionizam im je, prema svemu sudeći, obiteljska crta, no iako teže istom, Neda i Sanja tu i tamo njeguju i prave sestrinske odnose. U punom smislu tih riječi.

''Dosta često se svađamo i upravo zato što smo sestre ovaj će bend uspjeti'', kaže Neda Parmać.

''To je isto dio posla, bez obzira na rod, i još onda je i olakotna okolnost jer smo sestre i ne možemo si zamjeriti neke stvari'', kaže Sanja Parmać.

''Ne postoji to što može stati između nas, pa tako ni neslaganja oko nečega, haha...'', smije se Neda.

''Čisto malo: daj dosadna si, daj naporna si, šta ti stalno kompliciraš ovo, kompliciraš ono i tako'', dodala je Sanja.

No vrlo su se brzo složile oko toga koja je glavna.

''Ja bi rekla da je Sanja glavna. Ona je kao prvo starija, ja je slušam cijeli život'', govori Neda.

Jana ih već gleda kao vlastite sestre, pa kad dođe blizu toga da vrag odnese šalu, upravo je ona glas razuma.

''Meni je zapravo zabavno njih gledati, ja nisam imala sestru, imala sam vrlo miroljubivog brata, onda mi je vrlo zanimljivo, onako antropološki, gledati kako se dvije sestre ponašaju'', govori Jana Valdevit.

Ove tri djevojke govore i više od jednog zajedničkog jezika. Naime, uz prijateljstvo i ljubav prema istoj glazbi, te tri profesorice dijele i struku.

''Najteže mi se nositi s činjenicom da me neki učenici guglaju, to je nešto strašno. Svaki bi profesor htio izbjeći da mu učenici ulaze u tu neku poslovno-privatnu domenu koja još postoji sa strane njegova života gdje je on taj profesor ili profesorica'', govori Jana.

Izvan učionica, kad se okupe u sastavu Gelatos, one su grlate, nasmijane i prije svega - ženstvene.

