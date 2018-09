Ove nedjelje u 20 sati počinje 6. sezona Supertalenta. I ove će godine kandidati dati sve od sebe kako bi žiri uvjerili da baš njihov talent zaslužuje pobjedu. No do toga ih dijeli još mnogo nastupa. Neke od talenata koje ćete gledati ove sezone otkrit će vam Sanja Kuzmanović.

Daniel Đogaš ima 13 godina i dolazi iz Splita, a kako kaže, u Supertalent je došao prvenstveno da pokaže što može i zna, no kako je istaknuo, najvažnije mu je da se dobro zabavi. Mađioničar je i trikove smišlja sam, a inspiraciju najčešće crpi od kolega. I dok mu za neke trikove treba tek dan ili dva, druge usavršava i po mjesec dana.

''To je krenulo prije godinu i pol, počeo sam drugima pokazivati trikove, većinom zato što sam vidio druge mađioničare na televiziji i onda sam odlučio krenuti tiom stopama. Teško je, ali je s vremenom lagano'', kaže nam.

Slično će vam reći i Leona i njezin najbolji prijatelj s kojim je godinama uvježbavala trikove.

''Pa meni je sigurno bilo napornije jer trebala sam imati živaca i strpljenja, i trebala sam stalno biti smirena, nisam smjela na njega ni viknuti jer bi se preplašio, pa ne bi više htio raditi. Ja sam jako htjela psa jer sam vidjela kako drugi treniraju svoje pse i onda sam dobila ovog genijalca tu kraj mene i istrenirali smo se, i on mene i ja njega. Ben meni sve znači, najbolji mi je prijatelj, kad god nešto nije u redu sa mnom on to odmah vidi i ide me uveseljavat, donese mi frizbi da se idemo igrati, da se razveselim malo'', priča nam kandidatkinja Leona Borovčak.

A mnoge od naših kandidata veseli pjevanje. Jedna od njih je i talentirana 13-ogodišnja Elena Brnić.

''Zapravo nisu mi toliko bitne reakcije, nego ja samo želim pokazati koliko ja volim pjevati. Roditelji i prijatelji me uvijek podržavaju u svemu što radim, ali ima i nekih negativnih komentara i to, ali to me ne dira, ja radim ono što volim'', rekla nam je Elena.

No ne sumnjamo da će brojne reakcije i komentare izazvati Biba Struja.

''Danas ću pokazati svoj talent, jedinstven koji nema nitko, ja sam jedini prijatelj koji se druži cijeli život sa strujom i meni struja ne može ništa. Ja nisam mađioničar, ja sam tako rođen.'', objašnjava nam kandidat Slaviša Pajkić ˝Biba Struja˝.

Brojnim istraživanjima utvrđeno je da Biba Struja nema znojne žlijezde i da ima dva sloja tanju kožu od normalne.

''Struju reguliram svojom voljom, neki automat radi, ne pitajte me, ne znam. Ono što znam, znam veoma malo o sebi, npr. ja se ne znojim, moja koža je drugačija i meni smeta na polju vrućina, drugo, vjerojatno sam zbog toga jedan dobar izolator i prilazim struji i dodirujem je kao da nema ništa. Međutim, kad hoću da kontrolišem struju, onda to radim svojom voljom'', neobična je priča ovog kandidata

A i ove sezone ples je jedan od neizostavnih elemenata u Supertalentu.

''Flamenco je savršen spoj glazbe i ritma, ono slojevit je i s godinama si sve šarmantniji i ljepši u tom plesu i prilično je strastven i ima tu jednu cijelu lepezu emocija. Plešemo flamenco zapravo zbog te čarolije koju on donosi, umjetnosti i ljepote, pa smo htjeli to podijeliti na neki način sa širom publikom s obzirom da je malo poznat u Hrvatskoj kao ples. Htjeli smo upoznati Hrvatsku s onim čime se bavimo, to je jedan predivan mediteranski ples, zapravo španjolski, ali evo, mi Splićani, čini mi se, imamo dosta temperamenta za njega'', govore nam ovi plesači.

