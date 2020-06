Večeras počinje emitiranje nove humoristične serije ''Konak kod Hilmije''. A da je i za vrijeme snimanja bilo smijeha, potvrdit će vam glumci Tarik Filipović te Emir Hadžihafizbegović. Vodimo vas iza kamere ove urnebesno smiješne serije koju ćete zavoljeti već nakon prve epizode.

Večeras u 21.30 na Novoj TV počinje emitiranje nove humoristične serije "Konak kod Hilmije". Radnja serije smještena je u okupiranom Sarajevu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Konak je mjesto gdje jedni drugima ispred nosa kuju zavjere, spletke, podvale i različite nepodobštine.



"To je daleka alegorija na čuvenu francusku seriju "Alo alo" .To je jedno od onih snimanja kada se probudiš u 6 ujutro i imaš osmijeh na licu i ideš sretan", otkrili su nam glumci Emir Hadžihafisbegović i Tarik Filipović.



Kako to i obično biva na snimanjima humorističnih serija, smijeha nije nedostajalo, ni ispred ni iza kamere.



"Ja inače volim nasmijaviti ljude izvan seta, a nisam jedini. Na ovom se setu dogodilo da ih je više takvih, tako da je stalno povišena tenzija kao na "Lud, zbunjen, normalan", stalno te netko nasmijava tko nije u kadru, tako da je veselo", ispričao nam je Tarik.



Emir Hadžihafizbegović utjelovio je lik vlasnika konaka, Hilmije, a Tarik Filipović njemačkog oficira Her Šilinga. O svojem kolegi Emir ima samo riječi hvale.



"Profesionalac, sjajan čovjek. Dolazi pripremljen, ima tu jednu glumačku vrlinu naučenog teksta, a takav sam i ja. Bije me glas brodvejskog profesionalca i hedoniste. Kad radim dolazim na set ranije, govorim o filmu i konaku s naučenim tekstom", izjavio je Emir.



A iza smijeha na setu i urnebesnih scena stoji vrijedna uigrana ekipa jer "Konak kod Hilmije" je pisao i režirao popularni dvojac, Feđa Isović i Elmir Jukić koji su zaslužni za kultnu seriju "Lud, zbunjen, normalan".



"Cijela ekipe iza i ispred kamere su genijalci. Bio mi je gušt, Sarajevo mi je sjelo kroz jedan dan, bilo je ludilo. Redatelj Juka je genijalac, Lejla Grahov koja je napravila kostime je top topova, suradnja s ekipom poput Tarika i Emira je top", zaključio je glumac Marko Cindrić.



Smiješnom radnjom i živopisnim likovima osigurana je dobra zabava svakom gledatelju stoga nikako ne propustite večeras u 21:30 pogledati prvu epizodu "Konaka Kod Hilmije" na Novoj TV.

