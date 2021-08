Veterinar koji liječi i ljude, i to rakijom, spretan svećenik, ambiciozan načelnik i njegov ne tako ambiciozan nećak. Ovo su likovi koji će vas dočekati u novoj seriji Nove TV ''Bogu iza nogu''. Što se sve krije u ovom pitoresknom mjestašcu te tko će biti glavni krivac za smijeh, otkrila je Dijana Kardum.

Ovako spretnog svećenika zasigurno niste vidjeli.... Ali kada živite u neobičnom mjestu poput onog u seriji "Bogu iza nogu" morate biti spremni na sve.



"Novo i predivno iskustvo s raznim karakterima mještana. Nekako se pokušava nositi sa svim tim problemima. Za neke stvari mi ide, ali za neke sam još mladi župnik, imam još dosta toga ispred sebe za naučiti", otkrio je Dino Rogić.

Župnik Dubravko Kos bori se s mnogim iskušenjima koje mu nosi život, a nije mu lako ni s mještanima, pogotovo mještankama.



"Gledajte ja sam sada čovjek vjere, tako da jednostavno ne vidim to, potrudim se da ne vidim što se dešava u mojoj župi, ali nekako se nosim", zaključio je Dino koji se u novoj ulozi odlično snašao.



One zdravstvene probleme mještana riješavat će doktor Zdravko Kos ili da se bolje izrazimo veterinar.



"Za potrebe ove naše zajednice liječim sve. Čujte sve liječim, velim prioritetno su tu životinjice u pitanju, ali ni ljudi nisu daleko. Po potrebi uskačem i zapravo, žitelji su jako zadovoljni sa mnom, s mojom uslugom i svime", opisao je Ljubomir Kerekeš svoju ulogu.



Ovaj liječnik najviše je sklon narodnoj medicini, a njegove savjete svi bespogovorno slijede.



"Slušaju savjete zato jer nema tu dosta medikamenata, nego se oni zapravo u velikoj većini svode i na neke tekuće probleme. Tako da jedna rakijica u masu tih varijanata posluži kao doista najadekvatnije rješenje", zaključio je Ljubomir.



A kakvo bi to mjesto bilo bez načelnika? U ovom mjestu to je Anđelko Žderić koji najradije vrijeme provodi pecajući. A insipracije za ovaj lik nije nedostajalo.

"Oni se nikad neće prepoznati, ono što mi kao kritika društva neka radimo, međutim da ne bude ovo sad ozbiljno. Mi radimo jednu finu laganu stvar, pa neka se načelnici prepoznaju ako mogu, a ja mislim da smo djelomično tu negdje i opisali, bit će to fino i zabavno", najavio je Nermin Omić.



Fino i zabavno je i na snimanju, a ekipa se posebno udomaćila u Veleševcu, mjestu gdje se snimalo.



"Zasad je fino, ali i načelnik ima nekih peripetija, svašta mu se nešto dešava, ali u ovom prekrasnom Veleševcu ovo što snimamo to je pitomo, ruralno mjesto. Sve su nam dali, oni su kao statisti tu s nama zajedno žive. Već smo počeli da švercamo med, krumpir, jabuke i ostalo što ovdje proizvode u Veleševcu", našalio se Nermin.



Desna ruka načelniku bit će mu svakako nećak.



"Mirko je jedan osebujan lik u kojeg se čovjek

zaljubi na prvi pogled, dakle jedna duša od čovjeka koji je zakinut u jednu vrstu u najmanju ruku za socijalnu inteligenciju, ali jednostavno je toliko dobra duša da sam se ja u njega zaljubio na prvi pogled, a nadam se da će i gledatelji", poručio je Ivan Magud.

Mirka ćete lako prepoznati i to po imidžu. On samouvjereno nosi mnogima omraženu kombinaciju čarapa i sandala.



"Malo se Mirko bavi češkim turizmom, ali zapravo to je isto jedna stvar koja me oduševila da Mirko uvijek nosi čarape i sandale, to je genijalno. Ja mislim da sve skupa u cijeloj seriji, možda u četiri do pet scena nema sandale i čarape", otkrio je Ivan.

Svega će se naći ovdje, od živopisnih likova do zanimljivih i zabavnih zapleta. U svakom slučaju, bit će zanimljivo.

