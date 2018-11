Zagreb voli Sergeja Ćetkovića, to najbolje potvrđuje činjenica da će poznati Crnogorac krajem studenog u Lisinskom održati tri uzastopna koncerta. Svestrani umjetnik i njegova supruga Kristina postali su autori slikovnice, prema kojoj je potom nastao serijal crtanih filmova. Glavna inspiracija bile su im njihove kćeri. Kakvu su poruku željeli poslati, doznala je naša Lana Samaržija.

On puni dvorane diljem regije, svojim pjesmama pogađa u samu srž emocija, a najvjernija publika su mu, naravno, žene. I baš zbog njih, na početku karijere, crnogorskom pjevaču Sergeju Ćetkoviću, savjetovali su da od medija zataji da je u braku. No on to nije učinio. Već je prvi album nazvao upravo prema supruzi Kristini. Nedavno joj je posvetio i pjesmu ''Oči nikad ne stare'', koja je nastala u suradnji sa Stjepanom Hauserom.

"Želim igrati otvorenih karata od samog starta, tako da još uvijek imam samo jednu ženu koju najviše volim na ovom svijetu, i evo sljedeće godine slavimo 20 godina braka i nema potrebe da to krijem. Mislim da me publika voli baš zbog toga što sam takav kakav jesam, iskren", otkriva Sergej.

Kroz svoje intervjue Sergej promiče obiteljske vrijednosti, koje i sam živi. Prijatelj je Unicefove kampanje ''Svako dijete treba obitelj'' jer upravo posvojenjem supruga i on postali su roditelji dviju djevojčica - Lole i Mile.

"Mi smo na listi čekanja za Lolu bili godinu i po dana. Sve je išlo po proceduri koja uopće nija strašna kao što ljudi imaju predrasude o tome da je teško komplicirano, ovako onako.

Uvijek govorim da sam ih rodio iz srca ili da sam ih kao mušarac imao prilike da rodim, što je potpuno nemoguće ali u mojoj glavi to izgleda toliko jako i veliko. Ne bih mogao da ih volim više nego što ih volim", priznaje.

Zbog ljubavi prema svojim obožavanim djevojčicama, ali i sa željom da razbije česte predrasude, odavno je o posvojenju odlučio govoriti otvoreno. Smatra da su djeca i njihova sreća važnija od ''biologije''.

"Roditelj nije onaj koji rodi dijete, već onaj koji brine o njemu, onaj koji brine, briži, razmišlja, trudi se da mu omogući sve što mu je potrebno za jedan normalan život, da mu pruži ljubav i toplinu", objašnjava Sergej.

A baš ta ljubav i toplina tematika su o kojoj govori slikovnica ''Što je slađe od kolača'', čiji su autori Sergej i njegova supruga.

"Tipa da je brašno u kuhinji i malo nereda slađe od kolača, da je prvi snijeg slađi od kolača, da roditeljski zagrljaj i kad se preplašiš po noći pa pobjegneš kod roditelja, da nema ništa slađe od toga kad sojetiš da si ušuškan i miran. Stvari koje kao roditelj zaboravimo a djeca nas podsjete", otkrio je Sergej.

Slikovnica bi uskoro mogla stići i na hrvatsko tržište, a sredstva od prodaje išla bi u humanitarne svrhe. Glavni likovi Lola i Mila, glavni su akteri i serijala crtanih filmova.

"Bukvalno karakterom preslikane. Lola je uvijek pametnica koja Mili govori da je klinka, da je ona mala da ništa ne zna, dok je Mila jako disciplinirana. Čak u toj slikovnici koju ćete imati prilike vidjeti sve piše da je Mila jako precizna ovakva onakva, dok je Lola u svom svijetu, odrasla, svi su za nju mali", prepričava.

Ovaj poznati romantičar sve je aktivniji i kao autor tekstova. Osim za sebe, piše i za mnoge hrvatske glazbenike, poput Massima. Krajem studenog ponovno stiže u Zagreb, gdje će održati čak tri koncerta za svoju vjernu publiku.