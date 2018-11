Pred Sergejom Četkovićem je treći uzastopni koncert u zagrebačkoj dvorani Lisinski. Očito je da se crnogorski pjevač i Zagreb vole javno.

U samo nekoliko minuta, od prazne do dvorane ispunjene obožavateljima crnogorskog pjevača do posljednjeg mjesta.



Od početka do kraja koncerta publika je sa Sergejom Četkovićem pjevala u glas. Dokaz da se pjevač i Zagreb vole javno, tri su rasprodana uzastopna koncerta. Pjevaču će ipak u sjećanju zauvijek ostati njegov prvi nastup u hrvatskoj metropoli:



''Poslije tog prvog koncerta ja sam prepričavao tu večer jer je publika zaista bila vanserijska, ako to mogu tako reći. Ne govorim to samo zato što su kamere uključene nego je zaista bilo tako i bio sam pod takvim utiskom da sam jedva čekao sljedeću godinu da se ponovno družimo '', rekao nam je Sergej.



Zagrebačke koncerte ne propuštaju njegova supruga te kćeri Lola i Mila. One su njegova najveća potpora. Obitelj mu je uvijek bila na prvom mjestu. Markantni Crnogorac stoga nam je povjerio kakav je otac.

''Na njih smo najslabiji, ali opet, ja se nekad trudim da budem strog i nešto izigravam, namrštim se, ali to uvijek završi sa smijehom i tu nema šanse da izguram svoje do kraja, ali zato je supruga tu. Igramo se dobrog i lošeg policajca'', priznaje.



Sa svojim djevojčicama nestrpljivo čeka blagdansko vrijeme koje je pred nama. Za njega je to najljepši dio godine. U to je vrijeme cijela obitelj uvijek na okupu.



"To mi je najljepši period i uvijek me nekako vrati u djetinjstvo, kada smo čekali dan kada će mama iznijeti ukrase za jelku, jelka se kiti i onda čekamo spremni poklone'', prisjeća se.



Njegove djevojčice u njemu, naravno, ne vide glazbenu zvijezdu, već samo voljenog tatu:

"Ja mislim do prije par godina nisu ni znale niti jednu moju pjesmu i onda se ljudi pitaju kako je to moguće. To je zato što ja neću biti taj koji, aj uči sad tata je ovo, tata je ono. Same otkrivaju, čak su bile i na prošlogodišnjem i pretprošlogodišnjem koncertu u Lisinskom i bile su oduševljene", priča nam omiljeni glazbenik.



Dan prije njegova koncerta obilježavao se Svjetski dan posvojenja. Na taj način u njegov su život ušetale Mila i Lola. Iako se vremena mijenjaju, kad je riječ o posvojenju, ono je na ovim prostorima još uvijek tabu tema:



"Uvijek podvlačim da je mentalitet najveći problem u kompletnoj regiji i da se sve svodi na to kako će reagiratisredina - okolina, šta će reći i ko će reći. Mislim da to su za mene velike gluposti i da čovjek treba da gleda svoju sreću i da nekog usreći. Mislim da je dovoljno to da sam ispunjen i sretan otac te da će to možda nekome biti okidač da počne razmišljati o tome'', govori Sergej.



Osim o novim pjesmama, Sergej razmišlja i o nastavcima zgoda dviju djevojčica koje su pretočene u crtani film. Dakako, glavni su likovi nastali prema uzoru na njegove kćeri.



"Kad smo izdali slikovnicu "Što je slađe od kolača" po Kristininoj ideji još prošle godine koju smo bazirali na kćerkama Loli i Mili. Onda sam došao na ideju zašto sad ta dva lika iz slikovnice ne bi počeli mahati, pričati, proživljavati neke svoje avanture i tako je sve krenulo", objasnio nam je Sergej.



A kako je krenulo, Sergeja ćemo sigurno sve češće viđati na pozornicama u Hrvatskoj.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

