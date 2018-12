Na premijeri predstave Kurlani, redateljici Senki Bulić, potpora je bio njezin 18 godina mlađi odabranik, bubnjar Damir Josipović. Zgodna glumica otkrila nam je tko se osjeća mlađim u njihovu odnosu, koji bi tridesetih godina u Dalmatinskoj zagori, razdoblju u kojem se odvija radnja predstave, bio nezamisliv.

Lijepa Splićanka, osim kao glumica, poznata je i kao uspješna redateljica. Na njezinim premijerama najveća potpora joj je glazbenik Damir Josipović. I ne bi to bilo ništa neobično da Damir od karizmatične Senke nije mlađi 18 godina.

''Ja uvijek mislim da je on stariji od mene, ja sam kao neko dijete o kojem se on brine jer ja stalno nešto radim, non stop sam u umjetnosti, a on je dosta racionalan iako je muzičar. On je nekako puno organiziraniji od mene, on je baš zreo čovjek tako da ja zapravo ne osjećam nikakvu razliku u godinama'', objasnila nam je ova glumica i redateljica.



Predstava Kurlani, koju je Senka napravila u svojoj nezavisnoj kazališnoj produkciji, govori o teškom položaju žena u Dalmatinskoj zagori tridesetih godina. Prati živote triju junakinja koje ruše tabue svoje sredine i zbog toga bivaju odbačene i neshvaćene.

''Ova moja uloga koju ja predstavljam je prototip svakog odnosa u kojem ja ne bih mogla biti, nemam ni grama tolerancije, ne bih ni jedne sekunde mogla podnijeti da sam zlostavljana'', rekla nam je glumica Lucija Šerbedžija.



Glavni lik odigrala je Helena Minić Matanić, koja je iznijela toliko emocija da i potpuni nepoznavatelj kazališta može osjetiti snagu koju nosi u sebi.

''Nije bilo lako, ali uživala sam svaki dan u svakoj sekundi procesa rada na ovoj predstavi'', kaže, a njezinom izvedbom oduševljen je i njezin suprug Dalibor Matanić.



U Senkinoj predstavi ''Kako je Potjeh tražio istinu'' kao glumac se okušao i pjevač Luka Nižetić.

''Gluma mi dođe nekako kao hobi, razonoda, pa možda i ne bih volio da mi postane posao tako da mi uvijek može nekako doći kao šlag, onako malo da mi razbije svakodnevicu'', objašnjava nam jedan od naših najomiljenijih glazbenika.



U Kurlanima glumi i Frano Mašković, čiji je film Osmi povjerenik hrvatski kandidat za nagradu Oskar.

''Ne znam još kako bi izgledao moj govor zahvale jer ga još ne pripremam jer znam da do toga neće doći, kad bude ja ću vam jako rado reći kako će on izgledati'', rekao nam je.

Za potrebe predstave glumac Jure Radnić morao se pretvoriti u albina pa je satima strpljivo sjedio u frizerskom stolcu. S obzirom na to da Kurlani pokazuju niz disfunkcionalnih muško-ženskih odnosa, zanimalo nas je imaju li naše zvijezde formulu - kako pronaći idealnog partnera.

''Mislim da se to ne može na taj način tražiti nego si to nađete ili ne, znači formula ne postoji, ne vjerjem u to'', smatra Marija Cvitanović.



Dalibor Matanić smatra da treba malo zažmiriti i slušati srce, a istog je mišljenja i njegova supruga Helena.

''Treba slušati srce, ne glavu i raciju, nego srce. I ići kada srce otvori neka vrata, sigurna sam, pa taman da budu pogrešna nakon nekog vremena, ali znam da je to dobar put u životu'', zaključila je.

Senka Bulić pak smatra da nije potrebno tražiti.

''On će pronaći vas ako ste spremni, ako ste otvoreni. Ja mislim da se to mora dogoditi kad tad, meni se ja se nadam dogodilo i vjerujem u to, a ako ne, dogodit će se'', sigurna je redateljica.

Sigurni smo da će joj njezin Damir ponovno biti potpora na idućoj predstavi Kurlana u zagrebačkoj Tvornici.

