Dok jedni slave Valentinovo, drugi su već donijeli odluke o odricanju. Naime, počinje korizma.

Dok jedni slave Dan zaljubljenih, za druge je ovo Valentinovo značajno po tome što se preklapa s početkom korizme. Domaće zvijezde s nama su podijelile čega će se odreći u idućih 40 dana, što za njih znači korizmeno vrijeme te na čemu će marljivo raditi do Uskrsa.

"Evo iskreno ne volim o tome pričati, mislim da je to jedna intimna stvar, osobna stvar svakog čovjeka tako da to je samo moje privatno", smatra Kristina Krepela. "Neću se odreći ni slatkiša niti ne znam čega, ne zato što smatram da ne bih trebala nego jednostavno Korizma je vrijeme kad bi čovjek sam sebe trebao preispitati svoju neku unutrašnju vjeru u život, u sve ono što ga okružuje", tvrdi Nina Badrić.

Sementa Rajhard otkrila je da je inače iz pentekosne zajednice pa smatra da ne treba pratiti neku tradiciju nego činiti ono što vjera i želja čovjeka nalaže.

"Ja sam inače iz pentekostne zajednice tako da smatramo da ne treba pratit neku tradiciju nego ono što tvoja vjera i želja nalaže tako i činiš. Trenutno se ne mislim baš ničega odricati baš za vrijeme korizme nego si uzmem neki period u godini kad baš ja osjetim da se trebam nečega odreći", priča lijepa glumica. Što su još otkrile poznate dame, pogledajte u prilogu IN magazina.

