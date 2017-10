Mlada glumica Sementa Rajhard vratila se na male ekrane. Osim o ulozi Emine, otkrila je i kako joj je snimati ljubavne scene, a prisjetila se i jednog lošeg uleta.

U živote poznatih junaka u Vrhovcu ovih je dana ušetala jedna djevojka. Dolazak tajanstvene Emine uzrokovat će nove bure i prevrate. „Emina dolazi u Vrhovac jer traži svoju sestru Asju, ne zna da je Asja tragično završila, kao što ste možda vidjeli i jeste dolazi kod Sneki koja ju brutalno otkanta. E sad dolazi do raznih tih nekih komplikacija, mogu reći i ljubavnih, ne mogu baš sve otkrit, ali definitivno će malo Emina okrenuti svima situaciju“, govori Sementa Rajhard.

Najviše vremena na setu provodi s Markom Petrićem i Nives Celzijus. A dugi dani na snimanju brže prođu, kaže, kad je dobra atmosfera. „Vlado, Emina, Sneki ma zapravo smo povezani svi, to je malo mjesto pa se svi i znaju i svi će možda čak na neki način i pomoć Emini a bit će tu i nekih ljubavnih scena“, kaže mlada glumica. Već od prvih scena dalo se zaključiti da će ljubavne iskre frcnuti između Emine i Vlade. „Nije to ništa strano, super smo, svi smo kolege, Nekako to shvaćamo vrlo profesionalno i drago mi je da smo i van seta svi prijatelji“, govori Sementa koja se rado prisjeća nespretnih uleta u vlastitom životu.

„Bila sam u Rijeci na šanku u jednom kafiću i taman sam si htjela naručiti sok i došao je dečko i rekao izvoli što ćeš popiti, ja sam rekla, naručila sam Pago, a on meni kaže - no io Pago. Kao on plaća. Talijan, tako da to je bio jedan od lošijih uleta sigurno“, otkriva Sementa.

Za kolege sa seta ima samo riječi hvale, a to je pokazala i kad je s kolegicom Martinom Stjepanović gostovala kod Petka, koji je pred njih stavio škakljiv zadatak.“Marko je već rekao da nam je dužan cugu jer smo ga zaista dobro počastile, bilo im je jako simpatično. Malo nas je Petko iznenadio sa tim svojim kvizom, već smišljam da i ja nešto namjestim njemu“, kaže glumica.

No Petko se ne treba bojati jer uz brojne obveze teško da će Sementa naći vremena za neku spletku. Ili?

„Stvarno nemamo vremena za privatne stvari i rekla sam da se ne sjećam kad sam zadnji put auto oprala. Krenem ujutro, dođem navečer, ali kad vidiš plodove svog rada zaista sam sretna“, zaključujte.

