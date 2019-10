I dok su mediji u četvrtak očekivali kako će na zakazanoj press-konferenciji progovoriti o svojoj novoj velikoj turneji, Severina je iznenadila javnim obraćanjem o privatnoj drami kroz koju prolazi. Naime, pjevačica tvrdi kako je njezin sin u školi maltretiran, a da je zbog sudskih sporova s ocem svojeg djeteta, koji traju godinama, kvaliteta njezina života dotaknula dno.

''Dogodila se situacija koja se ne smije dogoditi niti jednom djetetu, a to je da su mog sina ostavili u školi dva i pol sata, učiteljice su ga psihički i fizički maltretirale, a sve po nalogu i dogovoru ravateljice s ocem'', započela je u četvrtak Severia svoju press-konferenciju.



Severina je odlučila prekinuti šutnju. Javno je progovorila o nedaćama koje joj se događaju u životu. Školu koju pohađa njezin sin optužila je za maltretiranje, a slično proživljava i sa socijalnom službom i sudovima.

''Šikaniraju me posljednjih pet godina. Sve sam ovo rekla socijalnim radnicama, oni kažu da to njih nije briga. To su stvari koje su problem ovog društva. Ja sam također bila na razgovoru s našim gradonačelnikom i on mi je rekao da Milan hoće uložiti 50 milijuna eura u grad. Pa sam si ja mislila ''Aha, dobro, znači, toliko vrijedi'... Neki ne znaju za ljudskost, mogu se vlastita djeca kupovati ili tuđu djecu prodavati, kako hoćete'', tvrdi pjevačica.



Severina je u nezavidnim odnosima s ocem svojeg djeteta već godinama, no sada je, kaže, prešao svaku mjeru.

''Ja se ne čudim ovom svom psihičkom silovanju, ja sam prošle godine dobivala mailove od oca da će izaći gole slike i one su izišle. Kada našem premijeru prijeti neki dečko sa Facebooka, on završi u zatvoru, a kada siluju djevojčicu u Zadru, onda ih puste. Mislim da to dovoljno govori da postoje jednaki među jednakima, i da bi o ovom problemu trebali razgovarati i ne se nadmudrivati i svoja ega prosipati'', govori pjevačica.

Zbog svega je u posljednje vrijeme drastično smršavjela i izbjegavala je javnost koliko god je mogla.

''Moja kvaliteta života bila je takva da sam prošle godine prestala s nastupima. Pitaju me zašto mršaviš, imate određene razloge... Ali sam onda shvatila da morate sve te probleme zagristi, uhvatiti ih čvrsto i reći da to nije sudba kleta i da to trebate riješiti, ali i da postoje puno ljepše stvari koje se događaju u danu... da sam vidjela sve vas, da sam mogla to sve reći, da mi nisu uništili ni hrabrost ni ljepotu, ljepotu za životom'', zaključuje.

Usprkos privatnim problemima, obećava da će njezina magična turneja biti nešto najspektakularnije dosad.

''Ti će koncerti stvarno biti magični i ja ću biti odlična. Nikad nemojte imati straha i, moram reći, nikad ne odustajati od onoga što radite bez obzira koliko se zla događalo i koliko vam straha zadavali. Jer samo korak od odustajanja je uspjeh'', poručila je pjevačica.

O cijeloj situaciji razgovarali smo i s Milanom Popovićem, a što nam je on rekao, pogledajte OVDJE.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.