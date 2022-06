"Ženit ću se ja" - pjeva Sebastian Popović u refrenu svoje nove pjesme "Dal se sjetiš ikada", čiji je videospot snimio u svojem novouređenom stanu. Kakav je ljubavni status sina eurovizijske zvijezde Daniela te hoće li u stvarnom životu uskoro izreći sudbonosno da, ekskluzivno je otkrio Anji Beneti.

Prije manje od godinu dana u stanu Sebastiana Popovića nije se moglo hodati od šute i građevinskog materijala. Mladi pjevač ondje nas je tada dočekao s čekićem i dlijetom u ruci upitavši nas zašto pjevač ne bi mogao biti bauštelac.



Danas je situacija bitno drugačija. Od gradilišta više nema ni g, a evo kako danas izgleda kupaonica u kojoj je pjevač ostavio svoj zidarski pečat, ali i znoj.



"Evo, kao što vidite, sad su pločice i na zidu, a bogme su i na mom trbuhu", pohvalio se pjevač.

Stan još nije u potpunosti gotov, no u novo ruho obučene su, Sebastianu dvije najvažnije prostorije u stanu: kupaonica i spavaća soba.



"Kupaonica naravno, da se mogu prati tri puta dnevno, a spavaća soba, jasno je da mora biti prva gotova. Mislim da je jasno zašto svakom muskarcu spavaća soba mora biti prva gotova", zaključio je Sebastian.



Iako još nije kupio ni sav namještaj, u spavaćoj sobi ipak su svoje mjesto našle uokvirene fotografije njemu najvažnjih žena u životu.



"Moje majke i moje bake. Baka je tu među

prvim slikama koja su došle u ovaj stan pošto me odgojila. Prošao sam veći dio života s njom, veoma je bitna isto kao moja majka. Tako da one zauzimaju veliko mjesto u ovom stanu", pojasnio je.



Upravo je u svojoj spavaćoj sobi Sebastian snimio i videospot za svoju novu pjesmu "Dal se sjetiš ikada" u kojoj u refrenu znakovito poručuje da planira izreći sudbonosno da.



"Ja sam u ozbiljnoj vezi vec nekoliko godina. Sigurno mi je vrijeme već da se oženim. Već mi je biološki sat počeo otkucavati pa već razmišljam o takvim stvarima. Ali, još se neću oženiti", ipak je zaključio.



Pitanje "Kad ćeš se oženiti?" - najčešće mu, priznaje, postavljaju roditelji. Modna agentica Sanja Bjedov i nekadašnja eurovizijska zvijezda Daniel Popović.



"Vjenčanje najviše priželjkuje moja majka, ona me stalno ispituje kad ćeš, kad ćeš, kad ćeš. Mislim da je čak kupila i neko odijelo za svadbu koje sam vidio u ormaru, nije moje. Tako da vjerujem da se priprema za tako nešto veliko, dok tata kao tata. On je već igračke počeo kupovati po Sloveniji, gleda kinderbete, pošalje mi slike koji mi je ljepši. Tako da vjerujem da su oboje jako uzbuđeni oko toga kad ću se oženiti i imati svoju prinovu", otkrio je Sebastian.



Sebastian je uvjeren kako će, kad god da se dogodi, uloga djeda Danielu odlično pristajati.



"Mislim da bi tati super legao jedan unuk, on bi ga vodio u studio, pjevao s njim, vjerojatno bi ga učio svirati gitaru. Mislim da bi ga i pomladilo to malo, da bi se osjećao mlađe zbog unuka", zaključio je.



Sebastian otkriva da tata Daniel baš poput njega dovršava novi nosač zvuka. No, dok će slavnom ocu to biti tek jedan u nizu albuma u njegovoj bogatoj karijeri, sin Sebastian nakon čak 16 izdanih singlova u karijeri, uskoro će se napokon moći pohvaliti svojim albumom prvijencom.



"Album prvijenac kreće do kraja godine ili početkom iduće sigurno", najavio je Sebastian.

