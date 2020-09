Mediji u domovini i regiji ovih su se dana raspisali kako nekadašnja eurovizijska zvijezda Daniel Popović, sinu Sebastianu ne želi pomoći u karijeri. Govori se i da su njihovi odnosi trajno narušeni jer je navodno otac sa sinom odbio snimiti duet. Ima li istine u tvrdnjama koje su uzburkale naše zvjezdano nebo, Sebastian je eksluzivno otkrio našoj Anji Beneti.

"Ja sam s ocem u vrhunskim odnosima, nikad se nismo u životu svađali, i naravno da je on meni voljan pomoći i danas, i prije i uvijek. Ja jednostavno želim svoju karijeru graditi sam, ne želim pomoći od njega, pa ni od nikog drugog. Ljuti me zapravo to što iz jedno uvijek izvrsnog odnosa koji imamo otac i ja, su krenuli ti natpisi. Sada nas očito novine i portali žele posvaditi, što nema nikave veze s mozgom i što ne mogu jer moj otac i ja znamo u kakvim smo odnosima", kaže Sebastian Popović.

Ovim je riječima sin eurovizijske legende Daniela Popovića demantirao senzacionalističke natpise da mu otac nije želio pomoći u karijeri, kao i insinuacije da je njhov odnos zbog toga trajno narušen. Jedina je istina, kaže, da se dvojica Popovića nisu uspjela dogovoriti koju će pjesmu otpjevati u planiranom zajedničkom duetu.

"Mi ćemo neminovno napraviti duet, ali pitanje je koji i kad. Sa zadnjom pjesmom je bio problem to što je tekst bio pre hardcore, a on voli romantičnije pjesme. On je jednostavno takav, preromantičan i nježan i drag prvenstveno, tako da on sve gleda kroz nekakve ružičaste naočale. Morat ćemo naći neku zlatnu sredinu, ali to ne znači da smo mi u lošim odnosima, to samo znači da se nismo uspjeli dogovoriti oko toga što ćemo napraviti", objasnio nam je.

Iskusni glazbeni lisac Daniel, kaže Sebastian, pun je i savjeta za njega. No, on ih, priznaje nam, rijetko kad posluša.

"On bi bio presretan da ja slušam više njegove savjete i da se češće možemo dogovoriti oko nekih stvari, ali ja sam svojeglav, volim napraviti stvari na svoj način kao što sam mu u par navrata rekao. Ako pogriješim pogriješit ću ja i znat ću da sam pogriješio zbog sebe, a ne što sam poslušao tebe, ili bilo koga drugog", izjavio je Sebastian.

Baš zato svoju je glazbenu karijeru u potpunosti preuzeo u svoje ruke. Sam je počeo i skladati i pisati tesktove. Sa singlom "Maksimum" već je stigao do svojeg novog maksimuma u karijeri. Prvi put pojavio se u društvu najboljih, na nacionalnoj glazbenoj listi HR Top 40. Slične planove ima i s "Etanolom".

"Etanol je nastao jos davno prije dok sam bio klinac, dok sam često izbivao iz kuće, odlazio van i radio sve što rade mladi. Znači, malo na šanku, malo ispod šanka , i sve je to obilježilo jedan period mog života, tako da sam odlučio dati nešto za današnje klince van", kaže Sebastian.

Iako bi se, prema nekim njegovim stihovima, moglo zaključiti da je velik romatičar, Sebastian priznaje da je vrhunac njegove romantike bio kad je djevojci kupio psa.

"Ja sam dosta hladnokrvan, to mi često moje partnerice govore, da je često iz mene išta iščupati, ali sve zanju da su posebne, nekakvim mojim gestama. Ali teško da mogu pokazati neke klasične romantične trenutke kakvi se vide u filmovima ili mojim pjesmama", priznaje.

Ipak, emocije ne može sakriti kad se spomene njegova nedavno preminula baka, kojoj je život oduzela korona. Iako muški, teško se nosi s gubitkom za njega jedne od najvažnijih osoba, koja je u njegovu životu ostavila neizbrisiv trag.

"Ja sam bio s njom od malih nogu, ona me je čuvala dok nije bilo oca , majke, i mogu reći da je obilježila moju sekundarnu majku koja je uvijek bila tu kad nije bilo moje majke, u koju sam se mogao pouzdati koja mi je kuhala dok sam odrastao. Ona je uvijek prva slušala moje demo pjesme, ja sam joj uvijek puštao, tako da znam da sad negdje gleda odozgo jer kad se to dogodilo, meni je krenulo. Tako da je možda ona dobri duh iza svega i gleda i sigurno je ponosna", zaključio je.

Ponosna je i njegova majka Sanja koja je u teškoj borbi s koronom umalo izvukla deblji kraj. Na svu sreću, iako mu je ona to zabranila, Sebastian je u ključnom trenutku pozvao hitnu pomoć.

"Kad je doŠla hitna ona je doslovno kolapsirala pred vratima. Ona kaŽe da je to trenutak u kojem sam joj spasio život", otkrio nam je Sebastian.

I omogućio joj da još dugo gleda i uživa u uspjesima svojeg sina.

