Na ovogodišnju manifestaciju Showcase, u sklopu koje se svjetskim kazalištarcima prikazuje najzanimljivije s hrvatskih pozornica, uvrštena je i monodrama Josipe Pavičić Berardini "6 milimetara". Sudeći prema prvim reakcijama, priča o pobjedi nad rakom mogla bi krenuti u svijet.

Iako je u pripremama za show "Ples sa zvijedama", Josipa Pavičić Berardini nije htjela propustiti scensko predstavljanje svoje knjige za svjetske kazalištarce.

"Jako sam uzbuđena i jako sam ponosna, iako zapravo nisam ni svjesna kako nisam iz svijeta kazališta i nekoliko prijateljica glumica mi je reklo "ti ni ne znaš što to znači", izjavila je Josipa.



Predstavu koja je scenski prikaz Josipine autobiografske knjige "6 milimetara" nije propustio ni njezin plesni partner Damir Horvatinčić.

"Knjigu nažalost nisam još pročitao, nije baš bilo puno vremena jer smo krenuli vrlo intenzivno s pripremama prije nego je prvi live krenuo. I onda naravno iz emisije u emisiju smo imali nove koreografije, dosta obaveza imamo. Ali siguran sam da ću je uspjeti pročitati", izjavio je Damir.

Glumica Daria Lorenci Flatz utjelovila je Josipu na daskama koje život znače.

"Meni nije teško pogotovo jer je ta priča s pozitivnim ishodom u Josipinom slučaju, a i ona je nekako stavila akcent na to da svatko kroz to može proći kao pobjednik", rekla nam je Daria.

Josipa najavljuje kako će u svibnju izaći njezina nova knjiga.

"Nova knjiga zove se "Promatrači u zrcalu". To je svojevrsni spoj self help koncept i govori kako preboljeti gubitak u ljubavi. Najviše volim pisati o stvarima koje sama proživim i obzirom na to da imam razvod iza sebe i određene gubitke u ljubavi poput, vjerujem, većine nas, ispisala sam kako si na jedan način možemo pomoći", objasnila je Josipa.

Završavamo ovaj prilog uz njezinu poruku da su sve faze u životu normalne i prirodne te da nas stoga ništa ne smije zaustaviti i slomiti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.