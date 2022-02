Jedan od najpopularnijih pjevača u regiji Saša Matić, jučer je zagrebačkoj publici predstavio svoj novi album ''Dva života''. Tom prilikom s Jelenom Rozgom je zapjevao njihov hit ''Ti i ja''. Promociju albUma nije propustila ni Dijana Kardum, kojoj je Saša otkrio s kojim bi još hrvatskim glazbenicima volio snimiti pjesmu te čije vjenčanje najviše pamti.

Deset godina trebalo je da Saša Matić i Jelena Rozga ispune svoju veliku želju. Iako su dugogodišnji prijatelji, tek prije dva mjeseca snimili su prvu zajedničku pjesmu, koja je poharala top ljestvice slušanosti u regiji. A Jelena Rozga priznaje da ju je pjesma u minuti osvojila.

"Odmah na prvu sam shvatio kad sam čuo demo snimku da će ovo biti jedna od možda mojih najljepših pesama, da ne kažem najljepših dueta. I nekako nije važno samo da vjerujete vi kao izvođač u pjesmu, važno je da vjerujete i da vjeruje i publika, a kad se to dvoje sklopi onda je to pun pogodak", zaključio je Saša.

Pjesma "Ti i ja" nalazi se na novom albumu Saše Matića pod imenom "Dva života". Saša albumom obilježava i 20 godina karijere, a ovo mu je prva službena zagrebačka promocija albuma.

"Ovaj jedan koji sam sanjao još od djetinjstva, a onda ovaj drugi koji sam živio sve ove godine.

Svaki put sve veći i veći i svaki put sve teži i teži domaći zadatak ne iznevjeriti publiku i ostati vjeran i dosljedan. Ali eto meni uspijeva zasad, ja se nadam da će tako biti i ubuduće", izjavio je Saša.

Osim s Jelenom Rozgom, Saša je zapjevao i sa Severinom. A ima tu još izvođača koje bi uvrstio u svoj glazbeni repertoar.

"Pa ima njih dosta, znate ja volim puno moju Ninu Badrić, volim mog Petra Grašu koji je veliki prijatelj, mi smo kućni prijatelji. To su neki ljudi za koje bih volio da se nađu u mojoj glazbenoj biografiji", otkrio je.

On se često spominje kad su u pitanju mnoga domaća imena. Nije tajna da nogometaši često slave uz Sašine pjesme, a nekima od njih pjevao je i na vjenčanju.

"Meni zaista imponira, to je u posljednih par godina baš onako učestalo i ja sam mnogima, mnogima pjevao na njihovim slavljima i to budu baš dobre fešte onako. Bilo je dosta tih lijepih zabava, naprimjer kod Domagoja Vide na svadbi je bilo super. Ja ne znam ovako kakav je bećar, ali na vjenčanju je bio na visini zadatka", prisjetio je Saša.

Ovaj pjevač tako je rado viđen gost, a ne skriva i da voli doći u Hrvatsku.

"Jedan od najdražih koncerata koje sam svirao bili su ovdje, to su bile one dvije zagrebačke Arene. To su mi bila dva najdraža koncerta. I jako mi je drago kad dođe ljeto i kad sam na moru u Hrvatskoj. Ja volim putovati, volim ploviti brodom. Bio sam ljetos, prošlog ljeta na Kornatima, potpuno sam se zaljubio u Kornate, tu bih mogao cijelo ljeto provesti", priznao je.

Novi koncerti pred hrvatskom publikom već su u planu. Pa ako okolnosti budu dopuštale, već poslije ljeta mogao bi zapjevati pred zagrebačkom, ali i splitskom publikom.

