Za Sašu Lozara ova je godina velikih brojki. Proslavio je 40. rođendan, ali i petnaestu godišnjicu braka. No na razgovor o vremenu i njegovoj prolaznosti potaknula nas je i njegova nova pjesma simboličnog naziva ''Vrijeme''. Kako zvuči i što njome poručuje, zna Jelena Prpoš.

Iako novom pjesmom ''Vrijeme'' zove na sitne provokacije i ljubavni čin, za Sašu Lozara pravo je vrijeme i za brojne druge životne poteze.

"Nove ljubavi, stare ljubavi, sitne promjene, dati kompliment, reći ono što misliš. A sad je idealno vrijeme za krenuti u akciju kad imaš najmanje za izgubiti", objašnjava nam Saša.

I on se ne odupire promjenama te se usudi riskirati, kako u životu tako i u glazbi.

Prolaznosti vremena svjesniji je s godinama. Nekad mu je vrijeme predstavljalo tek ono što pokazuje sat. Iako danas više nije tako, ne opterećuje se je li na najbolji mogući način iskoristio ono što je iza njega.

"Mislim da opsežna to do lista može samo deprimirati, pogotovo kad nemaš dovoljno kvačica. Mislim da svako neplansko veselje i sretna vijest je dobrodošla i više te digne nego da kažeš jesam. Tako da sam više od iznenađenja", priznaje on.

A ono što ga još uvijek uspije iznenaditi je njegova pjesma u radijskom eteru. Ne podupiru ga samo kolege s radijske postaje na kojoj je i on u ulozi voditelja, već i mnogo šire.

"Uvijek mi zna bit čudno kad dođe moja pjesma u mojem terminu, kad urednik slaže listu. I malo mi je neugodno i smiješno, ali zapravo mi je drago da mogu ljudima prezentirati što ja radim", kaže Saša.

I baš danas, u vremenu kada su koncerti svedeni na minimum, važno je imati kontinuitet u eteru. Saša uvijek ima još jednu pjesmu imena "Dama" u rukavu, a funky ritam ono je što mu trenutačno najbolje pristaje. Sašina životna dama supruga je Marina, s kojom je u bračnoj zajednici 15 godina. Bez ljubavi bilo bi to nemoguće. No nije dovoljna samo ona.

"Veliko poštovanje prema ženi, tako sam naučen i odgojen. Mislim da je to tajna, međusobno poštovanje, međusobno razumijevanje", zaključio je Saša.

Spojila ih je, kaže on, plava kosa. A ona je i čest razlog šala na račun ove simpatične obitelji. Tako su si jednom prilikom nadjenuli prezime Lozarson.

"I baš kad sam vidio sliku kad smo se slikali, gle Šveđani. Jedan kroz jedan", našalio se.

Saša se ipak ne može zamisliti u Skandinaviji jer previše voli život u hrvatskoj metropoli.

"Ja sam onaj kojem uvijek dolaze bolja vremena, kad je loše, sama logika je da mora bit bolje kad tad. Dobro, možda sam malo naivan", priznaje Saša.

