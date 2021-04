All stars sezona showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' počela je zaista spektakularno. No pobjedu je mogao odnijeti samo jedan, a to je ovog puta bio Saša Lozar. Pobjedu mu je osigurala pjesma ''Tvoja zemlja'' te fantastična glumačka i vokalna transformacija u Vicu Vukova.

Osam kandidata, jedanko toliko nastupa no samo jedan pobjednik. Najbolje ocjene ipak su pripale Saši Lozaru koji je utjelovio legendu hrvatske glazbene scene, Vicu Vukova.

''Težak zadatak, ali nekako mi je želja bila da počnem i ovu sezonu kao što sam počeo svoju sa pobjedom, što je bilo puno veći zalogaj s obzirom da su u ovoj sezoni ono the best ljudi. Ali eto to mi se ostvarilo i baš mi je drago da je s jednom takvom pjesmom koja je možda na prvu bi netko mislio da nije ali je to pjesmetina, himna dva'', kaže Saša.

Nakon uvjerljivog i emotivnog nastupa komplimenti su se samo nizali. A Saši je bilo najbitnije da vokalno bude identičan originalu.



''Ja nekako prvo pristupam svemu da to vokalno odradim maskimalno koliko mogu i kostim mi da dodatan plus da se ti uživiš u tu ulogu. Kad sam se vidio u ogledalo rekao sam ne vidi se Lozara ni malo. Ali stvarno baš je izgledalo kao Vice Vukov'', objasnio je.

Osim žirija, nagradili su ga i kolege kandidati. I ove sezone međusobno se časte s pet bodova. Kome dodjeliti te bodove uvijek bude teško odlučiti



''Gledam po sebi. Znači to mora biti, emisija se zove - Tvoje lice zvuči poznato. Znači to mora zvučati kao originalna točka ili najbliže moguće. znači ono uvijek je teško muškima bit žene, žene muškima. Naravno to ne može biti sto posto ali vidi se neka energija'', smatra.



Idućih tjedana ekipu All stars sezone očekuju brojne transformacije. Upravo zbog toga se Saša morao odreći brade, što mu je i najteže palo.



''To su takvi pogrdni epiteti pali na moje ime, da ono nije za televiziju to uopće - razno razni seksusalni prijestupnici. Ne volim baš tu nešto bez brade, ali dobro'', šali se.

Već u idućoj epizodi, novi izazovi. Na pozornicu stiže kao Cher.

Nevjerojatna zabava i fantastični kandidati očekuju nas i iduće nedjelje. Ne propustite!

