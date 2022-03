Najveće hitove Novih fosila publika u Zagrebu moći će čuti 5. travnja u Lisinskom. Član Fosila Marinko Colnago u toj će dvorani zasvirati uoči svojeg 80. rođendana, a Sanja Doležal otkrila nam je kako je svaki njihov koncert za nju dobar trening. Zbog kojih pjesama Novih fosila im zastaje knedla u grlu, Sanja, Zec i Marinko otkili su za In magazin!

Dobro poznate hitove Novih fosila u Lisinskom jedva čeka ponovno čuti njihova publika, a Sanja, Zec i Marinko pripremaju pravu koncertnu poslasticu.

''Još jedan povratak u dobra stara vremena u ovim čudnim vremenima da nas glazba sve razveseli i utješi'', govori Sanja.

Fosili će se u dobra stara vremena vratiti 5. travnja u dvorani u kojoj su dosad nastupili stotinjak puta.

''Još uvijek držimo rekord 11 koncerata zaredom u Lisinskom'', prisjetila se Sanja.

Popularnost im ne prestaje ni nakon 50 godina, a svojim najvećim uspjehom smatraju:

''Bitno je u čitavoj priči da smo mi bez obzira što smo prošli te dane ponosa i slave ostali normalni ljudi ja se usuđujem to reći'', priča Vladimir Kočiš Zec.

A svoj zvjezdani status Zec nikad nije iskorištavo.

''Najvažnije je reći da sam ja zaista još uvijek jedna prava zvijezda i to pogotovo na placu jer me kumice prepoznaju ali mi ne daju popust. Ja ustvari uvijek plaćam duplo, ja sam jedan od rijetkih koji svoju popularnost realizira u kontra smjeru'', šali se Zec.

Na koncertu u Lisinskom jedan od osnivača Fosila Marinko Colnago nastupit će uoči 80. rođendana.

''Moram priznati da uopće ne osjećam tih 80 godina, jednostavno se čudim svaki put kad ja izgovorim tu riječ ili kad mi netko kaže svaka čast sad ćeš 80, pitanje je znate što životnog stava'', kaže.

Uživanje u hrani i piću dugo je bilo njegov životni stav.

''Nisam pazio ništa što jedem, živio sam dosta neuredno, znao sam cugati, pušio sam 50 godina i samo sam jedan dan rekao neću više i danas se ne mogu načuditi kako sam mogao pušiti'', priča Marinko.

Ipak, kako kaže, ima formulu kako s 80 biti vitalan.

''Ne opteretiti se s ničim, ne mrziti nikog, ništa negativno nekome će zvučati kao floskula, ali ja primjenjujem masu tih stvari. Svojevremno me pokojni Rajko pitao kako se on znao zgrbiti, pa kak se ti tako ravno držiš ja kažem to nije stvar tijela, to je stvar glave u glavi si ne dozvoliš da se ne zgrbiš'', kaže.

A maksimum, kad su i pjesma i ples u pitanju, na svakom koncertu daje Sanja Doležal, no s godinama je ipak odustala od visokih potpetica.

''Zadnjih par godina kombiniram sa dobrim tenisicama, dobrim balerinkama i ono što najviše volim je ples i rasplesati se na koncertu to više u štiklama ne mogu i ne znam kako sam to mogla tada kad sam bila mlada očito nisam razmišljala'', priča Sanja.

Duga je lista njihovih hitova, ali samo zbog nekih pjesama zastaje im knedla u grlu.

''Uvijek je to bila pjesma ''Samo mi se javi'', zaista mi se uvijek stisne grlo, nekako te to asocira na ljude koji više nisu s nama i bilo je koncerata kad je to bilo jako teško pjevati pa čak i kroz suze'', priča Sanja.

''Teško mi je to reći. Ključ ispod otirača jedan krasan tekst pokojnom Momčila jedna Tonka također, Za dobra stara vremena, ima ih puno'', kaže Zec.

I baš te pjesme koje obožavaju sve generacije izvest će 5. travnja u Lisinskom.

