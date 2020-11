Ostat će upamćena kao prva gazdarica Farme, a mnogi će je, kako se šali, pamtiti po tome što ona svoje kravice ne muze, već ih doji. Sanja Emm jučer se oprostila s Farmerima nakon što je izgubila u dvoboju, no Farma će joj ostati u lijepom sjećanju. Što jedva čeka pogledati na malim ekranima, tko je, prema njoj, najjača, a tko najslabija karika te čije joj je ˝kokodakanje˝ najviše išlo na živce, sada već bivša kandidatkinja povjerila je svojoj imenjakinji Sanji Kuzmanović iz IN Magazina.

Eliminacijski dvoboj ovoga je puta odlučio da Farmu napušta Sanja. U mješovitom dvoboju znanja i vještina, snage je odmjerila s Tomislavom koji je ipak bio nešto spretniji.

No zbog svog ispadanja, Sanja ne tuguje. Farmu smatra avanturom svojeg života.

''Uživala sam, puno ljudi, puno različitih događanja, puno spontanih situacija kojima smo se svi nasmijali, briga o životinjama, frka oko mlijeka, svašta nam se dešavalo i bilo je spontano, veselo i puno energije'', govori Sanja.

Kao najjaču kariku u borbi za pobjedu, Sanja vidi svoju prijateljicu Zdenku.

''Plakale smo jučer obadvije kad sam odlazila, želim joj da dođe do kraja i da ona bude ta koja će osvojiti ove novce. Mi na Farmi volimo emocije, to je sastavni dio ovoga svega'', kaže Sanja i dodaje.

''Zdenka i ja smo si kliknule odmah na Farmi, to je bilo to, po godinama smo tu negdje, komentirale smo jučer da zajedno imamo sto godina, haha, i to je to. Žene pričaju o svemu, tako da smo i nas dvije počele, našle smo se, jednostavno smo se našle, jednako smo razmišljale, jednako smo disale, ona je osoba s kojom sam stvarno ostala i ostat ću, nadam se, u jako dobrim odnosima. Trenutno u ovoj situaciji mislim da je Zdenka najjača karika, a trenutno možda Andrijana najslabija. Mislim da je ona na redu poslije mene da frkne van'', smatra Sanja.

Iako je naučila prihvatiti i uvažavati razlike, na neke se stvari jednostavno nije mogla priviknuti.

''Recimo, Adrijana kad se pojavila, bila je dosta glasna, ja jesam pričljiva, jesam glasna, ali mi je nekad smetalo njezino kukurikanje od jutra, kud je kukurikao onaj pijetao tamo, onda je nakon njega nastavila i ona. To me nekad znalo izluditi, haha, ali eto, bila sam toliko pristojna da joj to nisam rekla, možda jednom kad se nađemo vani ću joj reći - molim te, nemoj više kukurikati i kokodakati.

Iako im se svima bilo teško naviknuti na pomisao da ih kamera neprestano snima, vrlo su se brzo privikli, pa se Sanja šali da će joj nedostajati čak i stavljanje mikrofona ujutro.

''Prvo početno stavljanje mikrofona je bilo - aha, znači čut će me kako dišem, oko kamera, aha, jedna, druga, sa svih strana te netko gleda i netko te snima, prvi dan je bilo panike malo, poslije je to krenulo tako normalno da ujutro kako smo se oblačili, tako smo stavljali sve na sebe, znači nestaje taj pritisak, čovjek uopće više ne razmišlja da je uključena bubica, da se sve čuje, da se sve snima, postalo je nešto normalno. Tako da kad dođem kući, mislim da će mi faliti taj osjećaj ujutro ˝di mi je bubica, moram je stavit˝, haha...'', priča Sanja.

Ipak, jedva čeka doći kući i u miru pogledati sve dosadašnje epizode.



''Jedva čekam da sebe vidim na ekranu, tu sam sad bila i bez šminke i u svakakvim izdanjima, svašta sam pričala, svašta će se moći čuti. Muzla sam, odnosno nisam muzla krave nego sam ih dojila, to će mi svi zamjeriti, haha, reći će tko još doji krave osim tebe. Evo, rekla sam i da je jugo bura i obrnuto, ali nasmijat ću se svemu tome. Ja znam zašto je nešto bilo i kad je bilo, koji je razvoj događaja bio, i nasmijat ću se sa svima njima tim nekim svojim malim sitnim zgodama i nezgodama'', zaključila je.

