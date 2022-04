Puna dvorana Lisinski pjevala je bezvremenske hitove Novih fosila. Sanja, Zec i Marinko rasplesali su publiku, a koncert nisu propustila ni mnoga poznata lica. Bili su među njima Ana Sasso, Borna Kotromanić, Nives Celzijus, Karmela Vukov Colić, ali i sin pokojnog Rajka Dujmića, Tin. Izvještaj s koncerta donosi Julija Bačić Barać

Nakon tri godine Sanja, Zec i Marinko ponovno su zapjevali u dvorani Lisinski.

"Predivan je to osjećaj i svi smo sumnjali prije 6-7 mjeseci da će se to vratiti. Dogodio se fenomen da se naša publika nas ponovno zaželjela, a i mi publike. Imali smo jedne godine u nizu 11 koncerata u ovoj dvorani osjećam se kao doma", izjavili su Sanja i Zec.



Iako su na ovoj pozornici nastupali mnogo puta, svaki izlazak pred publiku nosi sa sobom veliku odgovornost.



"Ne trema, ali doza odgovornosti da bude sve u redu, da se mi dobro osjećamo jer smo nakupili dosta godina ali da se to izdržati", zaključio je Zec.



Ovaj koncert nisu propustila ni mnoga poznata lica. Među njima i bivša Miss Jugoslavije Ana Sasso, Nives Celzijus, Borna Kotromanić i drugi koji hitove Fosila vole iz svojih razloga.



"Zato jer sam odrasla uz njih, moje prve ljubavi, prvi izlasci, sve je to bilo uz Nove fosile", prisjetila se Anna Sasso.



U publici je bio i sin Rajka Dujmića, Tin koji je kaže u dobrim odnosima s tatinim nekadašnjim kolegama.



"Došli smo malo poslušati, to su ipak od svih nas pjesme, moraju dalje živjeti i to je to. Život ide dalje i sve to što je Rajko ostavio iza sebe je veće od ikoga i od ičega", zaključio je Tin Dujmić.



"Mi smo s njim dobri, jako smo dobri i drago mi je da je izrazio želju da bi došao na koncert", priznao je Marinko.



Pažnju je sinoć plijenila i Borna Kotromanić koja se pojavila u odvažnoj modnoj kombinaciji.



"Ako može svatko nije za mene. Večeras je nekako romantično, bit će puno ljubavnih pjesama i ja sam u jednom ženstvenom izdanju", izjavila je Borna.



Ono što se ne mijenja je Sanjina, Zecova i Marinkova želja da svaki put daju sve od sebe, a na pozornici su im se tijekom karijere događale svakakve anegdote.



"Pala sam dva put. Jednom u Beogradu u Domu sindikata, publika se naravno slatko smijala, a jednom sam se tu u Lisinskom poslkliznula i pala. Jednom mi je cipela letjela u publiku", otkrila je Sanja.



"Zapeo sam za kabel dolje i pao na prvoj pjesmi i sad su svi mislii kakve vragolije ovaj radi. Ne znam jel mi što slomljeno, dižem se i kažem sve je u redu", prisjetio se i Marinko.



Marinku Colnagu koji će u svibnju navršiti 80 godina na pozornicu su sinoć stizali čak i grudnjaci, a ova ekipa pokazala je i sinoć da su pravi majstori dobre zabave.



"Mi to radimo zato jer to volimo i onda je to prekrasan osjećaj", zaključila je Sanja.

