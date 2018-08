Sandra Perković u Berlinu se sprema nastaviti svoju dominaciju nad konkurenticama. Glavna je favoritkinja za osvajanje svog petog uzastopnog zlata. Zagrepčanka se uoči puta prisjetila svog najtežeg trenutka karijere. Komentirala je i proslavu 28. rođendana te se osvrnula na odrađenu modnu kampanju, u kojoj je figurom i izgledom mnoge ostavila bez teksta.

Naša najbolja atletičarka Sandra Perković vrlo samouvjereno putuje u Berlin, gdje namjerava nastaviti svoju dominaciju nad konkurencijom. Podsjetimo, 28-godišnja Zagrepčanka prije osam godina u Barceloni osvojila je prvo od svoja četiri europska zlata i postala najmlađa u povijesti kojoj je to uspjelo.

''To je nešto što je pokrenulo lavinu svih mojih rezultata i ne mogu ni sama vjerovati da sam osam godina nakon toga nakon toga i dalje tu gdje jesam i da sam i dalje jedna od glavnih favoritkinja za naslov'', rekla nam je.

Nedugo nakon toga Sandra je doživjela najteži udarac u svojoj karijeri. Suspendirana je na šest mjeseci jer je bila pozitivna na dopinškoj kontroli. Na njezino ime bačena je ljaga jer je konzumirala energetski napitak, na čijoj deklaraciji nije bilo navedeno da sadrži supstanciju koja se nalazi na popisu nedopuštenih.

''Moja karijera je uvijek sastavljena od uspona i padova i mislim da po onim činjenicama koje se nalaze u mojoj prošlosti ne postoji formalni postupak kako uništiti Sandru Perković. Iz svega se vraća jača i motiviranija. To je meni bio dodatni motiv i ja dakako nisam bila kriva za to, ali svaka škola košta. Ja sam znala da kad stanem u taj krug na Olimpijskim igrama u Londonu da ću dati sve od sebe pod cijenu bilo čega. To sam i napravila i mislim da sam s razlogom i jasnim stavom opravdala i obrisala tu nekakvu mrlju iz svoje karijere'', zaključuje.

Ni tu joj nije bio kraj. 2013. je u Moskvi osvojila i svjetsko zlato te ujedinila sve tri titule. Taj povijesni trenutak dogodio se na stadionu Lužnjiki u Moskvi, gdje su Vatreni igrali finale Svjetskog prvenstva, a Sandra je pozorno pratila sve njihove utakmice.



''Dečki su pokazali da zajedništvo, motiv, volja i trud mogu dogurati daleko. Oni su to napravili, bila sam preponosna. Svaka im čast. Hrvatska je zemlja sporta, nema nas puno sportaša, ali zato nas ima u svakoj branši, u svakom sportu i mislim da se svi trebamo držati zajedno i podupirati i zajedno smo jači. Malo nas je, ali nas ima, i to zna cijeli planet'', priča nam.



Cijeli svijet pita se kako tako mala zemlja poput Hrvatske stvara tako velike sportske rezultate, a Sandra je ponudila svoje objašnjenje.

''Kad stavimo hrvatski grb i kada krećemo u boj za Lijepu Našu, to su posebne emocije. Ja sama znam kada obučem hrvatski dres da to više nema veze s mojim klupskim ili Dijamantnim ligama. Znaš da te doma cijela Hrvatska gleda, znaš u kakvim se problemima nalazi, kako nije svima bajno i lijepo i kako si ti taj djelić sreće koji možeš stvoriti i pokrenuti i mislim da je to motiv i junačko srce koje puno sportaša nema'', objašnjava.

A nema ni mnogo sportaša poput Sandre koji na mitinzima Dijamantne lige drže 10 od 15 rekorda. U šali voli reći kako ih skuplja kao Pokemone.

''Rekordi su iz doba DDR-a 1987., 1985., 1983. Želja mi je jednog dana završiti karijeru sa svih 15 rekorda Dijamantne lige i da se neka djevojka koja će dolaziti u sljedećim godinama zapita tko je ta Sandra Perković i tko je ta mala koja je postavila sve te rekorde i da se možda jednom o meni bude pričalo kao što mi pričamo o DDR-u'', otkriva.

Naša atletska kraljica u jeku priprema našla je vremena i za proslavu svojeg 28. rođendana.

''Meni je najljepše da proslavim svoj rođendan u krugu nabližih i najdražih koje ne vidim tako često. Oni znaju da ja jako naporno treniram i da me stalno nema kod kuće i kad se svi skupimo, to bude raspašoj'', priča.

Osim rezultatima, Sandra je mnoge zadivila i figurom zablistavši u modnoj kampanji svoje prijateljice Aleksandre Dojčinović.

''Ove godine odlučile smo se za suradnju koja je bila fantastična, dobili smo samo pozitivne komplimente i kritike i mislim da je to bio izazov za mene, ali i nju. Pokazali smo da smo i dalje bez obzira na sve odlična kombinacija. Ona zna napraviti, ja znam nositi i mislim da bolje od toga ne može'', tajna je njihove suradnje.

Još da iz Berlina donese svoje peto europsko zlato i bit će ovo ljeto za pamćenje i za Sandru Perković.

