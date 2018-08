Sandra Perković ispisala je povijest. Postala je prva sportašica s pet uzastopnih naslova europske prvakinje u istoj pojedinačnoj disciplini. Iako to zvuči kao ostvarenje snova, Sandra kaže da njezino vrijeme tek dolazi. Presjek karijere, je li zaljubljena, kako se osjeća u ulozi manekenke, kada planira postati majka i sve detalje iz privatnog života – donosimo u velikoj priči o maestralnoj Sandri.

Strastvena, nepogrešiva, nezaustavljiva, jednostavno najbolja! Ispisala je povijest na Europskom atletskom prvenstvu u Berlinu osvojivši petu zlatnu medalju. Sandra Perković postala je tako prva u povijesti s pet uzastopnih naslova europske prvakinje u istoj pojedinačnoj disciplini.

''Ja sama osobno znam kada obučem hrvatski dres to nema više veze sa mojim klupskim ili dijamantnim ligama, nego znaš da te cijela Hrvatska gleda i znaš u kakvim se problemima nalazi, kako nam nije svima bajno, i ti si taj djelić sreće koji samo ti s njima možeš stvoriti i pokrenuti i mislim da je to motiv i ono junačko srce'', kazala je Sandra Perković.

Sandra Perković (Foto: AFP)

Za Sandru ni nebo nije granica. Ova si je dama zacrtala velike planove.

''Želja mi je jednog dana završiti karijeru sa svih 14, tj. sa svih 15 rekorda Dijamantne lige i da neka djevojka koja će dolazit u nekim sljedećim godinama se zapita tko je ta Sandra Perković iz Hrvatske i tko je ta mala koja je postavila sve te rekorde!'', govori Sandra.

A sve je krenulo 2001. kada je uplovila u atletske vode. Uspjesi su se počeli nizati jedan za drugim. Ratoborna lavica nije posustajala ni kad nije bilo bajno. 2011. pala je na doping kontroli a već sljedeće godine osvojila olimpijsko zlato u Londonu.

Sandra Perković (Foto: AFP)

''Moja karijera je uvijek sastavljena od uspona i padova i mislim da ne postoji, po onim činjenicama koje se nalaze u mojoj prošlosti, ne postoji formalni postupak kako uništiti Sandru Perković. Iz svega se vraća jača i motiviranija, bio to neki veliki fijasko ili bilo to zlatna medalja. Radim ono što volim, uživam u tome i dajem cijelu sebe u to'', iskrena je Perković.

Kraljicu diska čuva netko odozgo, priznaje Sandra. 2008. je imala upalu slijepog crijeva koje se rasprsnulo te je dobila sepsu. Uslijedile su dvije operacije, a život joj je visio o niti.

Dočekala je Sandra rezultate koji su zlatnim slovima upisani u povijest. Ne samo domaćeg sporta nego i onog svjetskog. Kada nogom kroči na bacalište, zaboravlja na sve i na umu joj je samo jedno.

Sandra Perković (Foto: AFP)

U lipnju 2017. počelo se šuškati kako je Sandra prekinula ljubavnu vezu s trenerom Edisom Elkasevićem. Prekid ni Sandra, ali ni Edis nisu ni potvrdili, a ni demantirali. Ni danas ne otkriva detalje o svojem ljubavnom životu. No, iako je potpuno posvećena sportu, uvrstila je Sandra u svoj raspored i vrijeme kada bi voljela postati majka.

''Kad dođe pravo vrijeme sa pravim čovjek to će se dogoditi. Veselim se, nadam se da će sve biti u redu, da ću postati majka. Oduvijek sam zamišljala sebe kao majku troje djece pa na više. Ja mislim da će moje vrijeme biti poslije Olimpijade. Nekako mi sportaši gledamo te olimpijske cikluse, da ću onda kao žena od 30 godina biti spremna na sve'', otkriva Sandra.

Sandra Perković (FOTO: Instagram)

