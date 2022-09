Jedna od naših najuspješnijih sportašica Sandra Perković nedavno je po šesti put odnijela pobjedu na Europskom prvenstvu i tako se upisala u povijest bacačica diska. Na krilima ove pobjede u nedjelju će nastupiti na Hanžekovićevu memorijalu u Zagrebu. Uoči ovog atletskog spektakla, sa Sandrom je razgovarala Julija Bačić Barać. Otkrila je čija joj potpora s tribina najviše znači te kad će izreći sudbonosno da.

Prava zvijezda Boris Hanžeković memorijala i ove godine je Sandra Perković. Potpora navijača u njezinu gradu velik joj je poticaj.

"Kad sam bila mlađa to mi je bio pritisak jer naravno da uvijek želiš biti najbolja pred svojima i uvijek je najteže kad te mama gleda. Što sam starija sve mi više i više odgovaraju i sve ponosnije nastupam i njihova mi podrška puno znači, uzvici s tribina, jer znam da isto proživljavamo i znam koliko me vole i poštuju", kaže Sandra.

72. Hanžekovićev memorijal održat će se od 9. do 11. rujna u Zagrebu. Program počinje u petak na glavnom zagrebačkom trgu, a završava u nedjelju, kad disk baca i Sandra. A među navijačima na stadionu Mladosti bit će i njezina majka.

"Volim ja kad me ona gleda s tribina, ali najviše volim poslije tih natjecanja doći kući kad me ona dočeka na aerodromu. Ali ona i kad nije tu, tu je, jer mama je samo jedna. Na Hnažeku je tradicionalno svake godine, čak jednom imali smo priliku da je i moja pokojna baka Ruža bila i bila je oduševljena", otkrila je Sandra.

Uoči velikih natjecanja posvećena je treninzima, izbjegava i druženja s prijateljima, iako je dobro poznato da je Sandra glavna zabavljačica u društvu.

"Jako se volim puno šaliti i ponekad ljudi ne razumiju moju količinu i dozu šale jer zna nekad biti prevelika. Ali svi koji me poznaju i čije mi je mišljenje bitno znaju da sam šaljiva i da sam veliki prijatelj i da ću uvijek pomoći. Ja mislim da je život prekratak, da bi se trebali što više smijati", zaključila je.

I bez obzira na sve svoje uspjehe, ova šesterostruka europska prvakinja čvrsto stoji s nogama na zemlji.

"Ja nikad nisam poletjela i znam što me gradi i znam da je moj rezultat upravo napravljen na prizemljenosti i treningu. Mislim da je obraz u životu nešto nacjenjenije što se ne bi smjelo izgubiti", priznaje Sandra.

I zato je njezin moto: "Mislim da čovjek treba biti čovjek jer i prije sporta i poslije, svi smo mi samo ljudi i željela bih da me jednog dana ljudi na ulici zaustavljaju i poznaju kao dobru osobu i to mi je neki životni moto i nit. A ne da me samo znaju kao vrhunsku sportašicu jer ima života i poslije sporta", kaže Sandra.

Već 10 godina u sretnoj je vezi s trenerom Edisom Elkasevićem pa je pitanje kad će vjenčanje ono koje joj se često postavlja.

"Mislim da se svake godine ja vidim, da ću ono kao što je sretan Božić i Nova godina tako ću i ja biti - Sandra se nije udala. Mislim da nakon deset godina života s Edisom je to samo pitanje vremena. Kad će? Može sutra, može ove godine, može za deset godina, glavno da smo mi zajedno i da stvaramo jednu veliku priču i zajednički život i da smo tu jedno za drugoga. A to je ja mislim u današnje vrijeme rijetkost", otkriva Sandra.

Sandra i Edis odlično se nadopunjuju pa je samo pitanje vremena kad će jedno drugom izreći sudbonosno da.

"Za mene je brak svetinja. Ja želim da on bude moj odabranik i ja njegova, a kad će se dogoditi ta službena primopredaja prezimena to ću vas obavijestiti. Nas dvoje jesmo jedno za drugo i da li ćemo taj papir kao što ljudi vole reći, a ja se ne slažem, okončati ili nećemo - mislim da je najbitnije da se mi slažemo", zaključila je.

Jedna od naših najboljih sportašica u povijesti pravi je primjer kako ljubav i posao mogu ići zajedno te kako veliki rezultati dolaze nakon mnogo rada i truda. Zato ne sumnjamo da će i u nedjelju Sandra slaviti na Hanžeku!

