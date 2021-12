Kada su u pitanju ljubavne pjesme, miljenik ženske publike i nepopravljivi romantičar Sandi Cenov definitivno je na svojem terenu. No ovog puta za rukom mu je pošlo spojiti romantiku i veselje. Rezultat je njegov zarazni božićni hit "U ponoć", zbog kojeg ćete, kad se na satu poklope kazaljke, sigurno zaplesati. Komu priprema feštu za Božić te zašto se slavlje nastavlja i u cijeloj idućoj godini, otkrio je za In magazin.

Sandi Cenov snimio je svoju prvu božićnu pjesmu u karijeri. Glazbeno-božićna čarolija nepopravljivog romantika duboko je dotakla srca publike. Već u prvom tjednu izlaska, "U ponoć" se smjestila na visokom devetom mjestu nacionalne top ljestvice HR TOP 40.

"U mojoj izdavačkoj kući su mi na kavi rekli, moji ljudi koji se brinu za PR : Zašto ti nikad nisi Božićnu pjesmu napravio? A ja velim, je l' moguće da ste vi to mene sad sjetili u pravom terminu jer je to bio 1.10., jer uvijek se ja sjetim, idem Božićnu pjesmu snimiti, ali sad kad već krenu okićeni borovi, onda je malo kasno, a onda čekati godinu dana, tu sam prenestrpljiv. I bome sam došao samo doma i napravio sam onako kako ja to zamišljam'', rekao je.

Iako je svoj autorski pečat htio dati tipičnoj božićnoj pjesmi, tvorac jednih od najljepših ljubavnih stihova ipak nije mogao pobjeći od samog sebe.

''Moj emotivni ja iznutra nije izdržao, pa sam već na refrenu opet bio u ljubavi. Ali, do refrena se držim dobro, radim normalnu Božićnu pjesmu, ali je na kraju morala biti ljubavna jer tako to nekako u meni kuha'', kaže.

"Po mom je ljubav najvažnija i moram priznati da je teško napraviti ljubavnu pjesmu u ova vremena kad svi na kavi pričaju samo o koroni. Ja ne znam kad sam s nekim pričao da se ponovo zaljubio, da je neko ludilo i to, pa u inat virusu ja sam napravio Božićnu ljubavnu pjesmu , nek se opet priča o ljubavi'', kaže Sandi.

A Sandi je u ponoć odlučio prizvati uspomene, ne na bilo koju, već prvu ljubav.

"Ja sam nekoliko puta imao prvu ljubav baš u 12. mjesecu, stvarno se to dogodilo tako, te pjesme koje su romantične, ti tulumi, još kad snijeg padne, nema bolje za zaljubljivanje, tako da tu sam opet iskoristio svoj neki autobiograski element kao u svim pjesmama koje ja potpisujem, sve se to nekako tako dogodilo'', priča Sandi.

Autobiografske elemente nemaju samo stihovi, već i kadrovi u videospotu.

"Pisao sam Djedu Mrazu, znalo se to i ostvariti. Tako da draga djeco, pišite Djeda Mrazu, dođe to pod bor. Ali, nemojte pretjerivati jer Djed Mraz nije svemoguć'', priča sandi.

Uz božićnu pjesmu, Sandi je spremio još jedno iznenađenje koje će posebno razveseliti njegovu splitsku publiku.

''To je moj Božićni tradicionalni koncert u Splitu gdje sam svake godine, ovo će sad biti 24 godina zaredom. To je jedna tradicija, u istom klubu, u istom gradu. To koliko se Split i ja volimo ne treba naglašavati, obožavam taj svoj Božićni koncert u Splitu i nadam se vidimo u što većem broju'', priča Sandi.

Miljenik publike s njom se namjerava intezivno družiti i u 2022. Jer nema baš svatko čast, kao ovaj vječni mladić, proslaviti čak 30 godina karijere.

"Jako bih htio da nam ta epidemija omogući da se malo maknemo , pa da ja napravim tu turneju po kazalištima po Hrvatskoj , i to mi je velika želja, sa svojim bendom, sa gudačima da obilježim tih 30 godina karijere kako treba'', kaže.

