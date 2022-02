Zamislite da vam za Valentinovo omiljeni pjevač napiše i otpjeva pjesmu o vašoj ljubavnoj priči. Upravo ovo dogodilo se jednom zagrebačkom mladom paru, o čijoj je ljubavi Sandi Cenov snimio personaliziranu pjesmu. Kako je izgledao put od upoznavanja sa Sandijem do iznenađenja, otkriva Julija Bačić Barać.

Antonija i Viktor su par o čijoj je ljubavnoj priči Sandi Cenov napisao pjesmu, a sve je počelo nakon što je Antonia saznala da IN Magazin i Sandi za Valentinovo poklanjaju personaliziranu pjesmu.

"Pa u biti moja prijateljica je vidjela poziv na Novoj TV i što se to zapravo sprema pa smo joj se mi kao par učinili najidealnijom opcijom za takvo nešto. Nisam u početku bila nešto za to, ali zvučalo mi je super. Sandija sam kao klinka slušala tako da mislim da će ovo biti super, super iznenađenje", pojasnila je Antonija.

Antonija je pjesmom posvećenoj samo njima željela iznenaditi supruga za prvo Valentinovo u braku, a kako bi napisao pjesmu, Sandi je pozorno bilježio detalje njihove veze. Ovaj par u braku je tek pola godine, ali iza njih je čak 14 godina veze. Viktor je Antoniu zaprosio na benzinskoj postaji, gdje su se i upoznali.

"Zajedno mi je došla melodija i tekst. Prvo mi je pala na pamet ta benzinska jer je to šašavo i toliko neuobičajeno. Ne znam je li itko ikad u pjesmi opisao benzinsku", našalio se Sandi.

Baš zato Sandi je odlučio da jedan dio pjesme otpjeva i Antonia. Kako bi iznenađenje uspjelo, Antonija je suprugu morala lagati, a izvukla se na posao agentice za nekretnine.

"Imam tu sreću da imam takav posao da non stop se minglam s ljudima, svaki dan upoznajem nekog novog i uvijek mu to na kraju dana prepričam. Tako da sam ja kroz svoj posao provukla pojavu Sandija u svom životu. Bilo me strah da nas netko ne vidi ili nešto bude, a ja to nisam prijavila tako da sam uspjela to nekako progurati. On zna da sam se ja s njim vidjela, da smo pričali nešto o poslu i da se opet vidim s njim jer moram dovršiti taj posao. Sve mu prijavim pa možda to nije tako velika laž", otkrila je Antonija.

"Ja sam napisao u životu koliko skoro sto pjesama objavljenih tako da imam neko iskustvo kako bi to trebalo biti. Tako da sam ja zapravo filter neki, priča dođe u mene, a izađe pjesma", zaključio je Sandi.

I baš ta pjesma poklon je koji ostaje zauvijek.

"Pjesma ostaje i slijedeće Valentinovo kad ga budu slavili. Sto posto sam siguran da će si pustiti tu pjesmu i ono iza toga", izjavio je Sandi.

Na mjesto iznenađenja Antonija je stigla u pratnji supruga, majke i brata, a za pjesmu su znali svi osim Viktora.

"Iznenađen sam ostao, ne znam što da kažem uopće. Nisma znao što se događa, mislio sam idemo na svirku, neko piće popiti i to je to", priznao je Viktor.

Njegova bolja polovica morala je izmišljati priče sa Sandijem kako Viki ništa ne bi posumnjao, ali mnogo toga mu nije bilo jasno kad su se našli ispred pozornice.

Od stotinjak prijava naših gledatelja, ovog puta usrećili smo njih, a idući put možda baš vaša ljubavnu priču opjeva Sandi.

"Želim sretno Valentinovo svima koji su zaljubljeni, svima koji su bili zaljubljeni i svima koji će biti zaljubljeni", poručio je Sandi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Jedna od najljepših Hrvatica je i prije 15 godina birala haljine s opasnim izrezima, a svi se slažu da je danas još zanosnija! +29

Svi su mislili da nikada neće prežaliti ljubav svog života, ali zaljubio se u tajanstvenu ženu, a zbog jednog razloga ne želi reći tko je ona! +25