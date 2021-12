Sa "Žena budi mi ti" zaprosio je svoju prvu suprugu Branku, sadašnjoj Ilini posvetio je "Pjesmu za rođendan", no možda niste znali da Sandi ne piše samo ženama personalizirane stihove. Posljednje je napisao za jednog budećeg djeda i buduću baku. Kad tomu dodamo da su ih oni otpjevali na kćerinu vjenčanju, složit ćete se da originalniji poklon nitko nije mogao zamisliti. Priču donosi Anja Beneta.

Iznenađenje koje su Jasna i Zoran Ivanković pripremili na vjenčanju svoje trudne kćeri Karle i mladog perspektivnog nogometaša Hoffenheima na posudbi u Cipru Franka Kovačevića, sve je ostavilo bez teksta. Jer riječima je teško opisati lavinu emocija koje su potekle kad su se budući baka i djed primili mikrofona i zapjevali. No ne bilo kakvu, već vrlo osobnu pjesmu koju je za njih napisao Sandi.



"Mislim da su do kraja večeri svi znali tekst pjesme i još danas svi pjevuše. Riječi su predobre i jako nam se sviđa da su personalizirane. Jako smo zahvalni mojim roditeljima i Sandiju što su nam poklonili odličan poklon za unuka", izjavila je Karla Kovačević.

A evo kako je "deda koji se ne da i na motor sjeda" došao na brilijantnu ideju da unuk koji se još nije ni rodio dobije pjesmu.



"Ja kad sam doznao da ću biti deda, ja sam bio najsretniji čovjek na svijetu, a što ljudi rade kad su sretni, pjevaju i tu mi je palo napamet bez obzira što ja nisam pjevač, palo mi je na pamet zvati prijatelja. On je pjevač, da to ovjekovječi, da to ostane iza vremena kad nas više ne bude, da moje dijete, moj unuk ima nešto personalizirano samo za sebe", pojasnio je Zoran.



"Da vam iskreno kažem , meni ovo nije prvi put da radim tako nešto jer mislim da je u današnje doba kad je sve već izmišljeno, personalizirana pjesma nešto što ostaje za cijeli život. U principu je to fantastična stvar koju mislim da nitko u Hrvatskoj i općenito nitko nigdje ne radi, a mene to iznimno veseli", priznao je Sandi Cenov.



Kako bi sve bilo na najvišem nivou, budući baka i djed pjesmu su prije vjenčanja, uz Sandijevu pomoć, snimili i u profesionalnom studiju.

"Ja vjerujem da ćemo je staviti na Youtube pa da ljudi vide, da sve novopečene bake i dede imaju svoju himnu", poručio je Sandi.

