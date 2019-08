Iako su oči uprte u ljetna izdanja domaćih poznatih dama, ni gospoda ne zaostaju kad je u pitanju atraktivni ljetni outfit za plažu.

Jedan od najtraženijih domaćih modela Drago Pezić ne povodi se onom ''Bolje se tjedan dana sramotit na plaži nego cijelu godinu vježbat''. Isklesani trbušnjaci njegov su zaštitni znak, pa taj maneken plijeni pozornost na kojoj se god plaži pojavi. Ipak, kad je razgolićen na kupanju, ponešto voli ostaviti i mašti na volju pa na plaži preferira...



''Bokserice, havajke... da se malo manje vidi'', otkrio nam je Drago Pezić, osobni trener i model.

''Kad sam solo, onda furam više surferske, a kad sam sa suprugom Monikom, onda furam slip'', objašnjava nam Sandi Imerović.

Baletan Tomislav Petranović uvijek bira slip.

''Ja uvijek biram slip. Ja nisam dovoljno visok, kak' veli moj brat 'ja da imam noge ko ti, ja bih hodao na rukama', tako da meni slip dobro stoji'', kaže nam.



Za obožavateljice mladog glumca kojeg smo pratili u seriji ''Na granici'' imamo odlične vijesti. Uz sve vrste kupaćih kostima on bira – Adamov. Na plaži ga se najčešće može sresti...

''Golog! Ja nađem neko mjesto među stijenama, onda čitam knjigu i uživam'', otkrio nam je.

Sličan ljetni moto ima i Stjepan Hauser. Visoke temperature natjerale su ga da na svojem violončelu gudi bez suvišnih krpica. Zanimalo nas je na što žene najviše padaju kad je on u pitanju.



''Na to što sam budala! Žene vole kad si svoj, kad si iskren, ma šta god to bilo. Kad si svoj i samopouzdanje, mislim da je to najveći afrodizijak. Ljudi se zavaravaju, pričaju... uspjeh, slava, novac, 'ko zna što, mišići... To su sve gluposti. Samopouzdanje je najveći afrodizijak na muškarcu'', smatra Hauser.



Apolon s plaže koji trenutačno baca u nesvijest jest glumac Slavko Sobin. U društvu svojih pasa Bube i Mare pravi je vladar prirodnih ljepota. Kliknite ''follow'' na njegovu profilu na Instagramu i saznajte zašto ima toliko golišavih fotografija.

''Svoje gole fotografije imam da gledam svoj napredak u teretani'', kaže nam.



Što stariji, to su bolji i naši nogometaši, ako je suditi prema njhovim ljetnim izdanjima. Rakitić je ovog ljeta dio odmora proveo s obitelji na Šolti, a kad si slavni nogometaš, teško ćeš pobjeći paprazzijima i na morskim valovima. Ivan Perišić na plaži je jednako virtuozan kao i na zelenim travnjacima, a pored tetovaža Dejana Lovrena teško ćete primijetiti ljepote naše obale. Aktivan odmor na plaži voli Andrej Kramarić, i to ne u bilo čijem društvu.



Ljeto je najdraže doba i Marku Grubniću. Iako nam je prije ljeta obznanio da mu je ljubavni status ''solo'', čini se da se to promijenilo i da su potekli med i mlijeko.



''Poduzeo sam sve da bude med i mlijeko. Sve društvene mreže su aktivirane, pišite mi na Instagram s ponudama, šaljite slike u DM. Ja sam moderan suvremen dečko 21. stoljeća koji sve to uvažava, gleda, pregledava'', objasnio nam je.



I mi sve detaljno pregledavamo i čekamo naše kršne momke u novim vrućim ljetnim izdanjima.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.