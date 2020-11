Romantičar i adrenalinski ovisnik - sve u jednom je Sandi Cenov. A da je zaista tako te da jedno bez drugoga ne ide, prvi put u zajedničkom intervjuu, ispričala je njegova supruga Ilina. Ona i dvoje djece - inspiracija su za Sandijevo glazbeno stvaranje, dok su koncerti još na čekanju. Svojoj supruzi napisao je novu pjesmu, a sve je kulminiralo i jednim iznenađenjem.

Možda je nezahvalno vrijeme za njegovu prvu ljubav glazbu, no omiljene adrenalinske vožnje spašavaju stvar. Nakon pregršt moto i rally susreta, pjevač Sandi Cenov sada sanja o sudjelovanju na najvećem natjecanju tog sporta. Naime, 2021. Svjetsko prvenstvo u reliju bi moglo stići u Hrvatsku.



"I to je veliko veselje i sve skupa se nadam da će se taj sport dignut na jednu novu razinu, a čekam naravno, ja bih vozio nacionalno prevenstvo sljedeće godine", priznao nam je Sandi.



A koliko je, osim glazbe, Sandiju potreban i adrenalin, najbolje zna njegova supruga Ilina: "Zapravo ne ide jedno bez drugog, kad treba avanturizam evo ga, kad treba malo romantike evo. Ne mogu se odlučiti što mi je draže, najbolji mi je ovako u paketu", zaključila je Ilina.



Iako nema ni približnih naznaka kada bi se koncerti mogli početi održavati u nama najdražim uvjetima, bez mjera, tako Sandi kaže, ne zna ni kada će ponovno pisati o njemu najvećoj inspiraciji - ljubavi.



"Smatram da je ljudima više do nekakvih drugih stvari, mislim koga zanima nekakva ljubavna pjesma, kad ne znaju hoće biti lockdowna, neće bit lockdowna, koiko je zaraženih, to su ipak puno važnije stvari za svijet nego glazba", smatra Sandi.



Ipak, iskorak je nedavno napravio pjesmom posvećenom obitelji i zajedništvu koje nam je spas u ovim pandemijskim vremenima.



Inspiraciju u svemu crpi iz privatnog života. Pa je tako najnovijom pjesmom čestitao rođendan supruzi Ilini. Ona o pjesmi ništa nije znala, dok je nije čula u radijskom eteru.



"Meni je bilo izuzetno iznenađenje to što uopće nisam primjetila, i do zadnjeg trena dok voditljica nije najavila zapravo o čemu se radi, ja sam tek tada shvatila da sam dobila pjesmu", priznala je Ilina.

U njihovu braku Sandi je oduvijek bio onaj koji je zadužen za romantiku i iznenađenja. I baš to ga, kaže Ilina, čini najboljim suprugom.

"Odličan suprug, to će možda zvučatu kao nekakva floskula ovako javno o tome pričati, ali zapravo je stvarno odličan, mislim nikad nije dosadno s njim. Uvijek su tu nekakve ideje, od 100 ideja, 98 je Bože pomozi, dvije budu odlične, ali ajde ja sam filter pa je zabavno, zanimljivo, dinamično, nikad dosadno", otkrila je Ilina.



I tako je već 16 godina, otkad su se prvi put sreli.



"Pa mislim bila je zapravo ljubav na prvi pogled, trenutak kad je ušao unutra mi je bio ajme meni, a onda kako smo krenuli razgovarati, to se pretvorilo u nešto što mi je odmah bilo vrlo realno da bi moglo trajati i da bi moglo biti nešto jako jako dobro", prisjetila se Ilina.

"To je bio trenutak u kojem sam si pomislio je li moguće da ja s nekim mogu pričat, koliko imamo zanimljivih tema i taj razgovor koji je počeo prije 16 godina, traje i dan danas u jednakim intenzitetima, jednakom zanimljivošću, jednakim sjajem u očima", priznao je Sandi.



S jednakim sjajem u očima, ali i žarom, Sandi, čini se, već smišlja kako supruzi uljepšati i nadolazeću godišnjicu braka, onu 15.



"Uvijek smatram da treba napraviti što je neočekivano, ali znam ja štp ona očekuje, a što ne očekuje, tako da pripremi se na neočekivano", našalio se glazbenik.

A sve očekivano i neočekivano upotpunjuju im dvoje djece Zara i Mikula.



"Oni su jedno lijepo lijepilo, zapravo i jedan skladan odnos sve skupa, oni pripomažu tome" složili su Sandi i Ilina.



I to je za njih recept za sretan brak, ali i život!

