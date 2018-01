Sandi Cenov prisjetio se trenutka kada je natpis ''skandal'' pokrenuo veliku ljubav.

Iako brojni estradnjaci zimski krajolik vole zamijeniti egzotičnim destinacijama, ima i onih koji se vesele snijegu i skijaškim stazama. Jedan od njih je i Sandi Cenov, kojem je skijanje velika strast. U zimskim je radostima nedavno uživao u Austriji u društvu obitelji. Sandi se sa svojim klincima vratio na mjesto gdje je upoznao njihovu majku.

U idiličnom okruženju i toploj atmosferi, uz kamin i gitaru, Sandi i njegova obitelj provode zimske večeri na austrijskom skijalištu, gdje je pjevač upoznao ljubav svojeg života.

''Ja stvarno smatram da skijanje nije samo spuštanje na te dvije drage daske, nego je skijanje i taj kamin i ta atmosfera i to što su sva drveća pod snijegom i što se taj snijeg svjetluca'', kazao je Sandi.

Iako se fatalni susret, na ovom mjestu, u romantičnoj atmosferi dogodio prije 13 godina, Sandi se i danas sjeća svakog detalja.

''Imala je nekakvu trenirku i otraga gdje je to najljepše (stražnjici) je pisalo ˝skandal˝, ja sam rekao stvarno je skandal kao to dobro izgleda'', otkrio je Sandi kako je krenulo zavođenje današnje supruge.

''Izgledalo je pravo romantično jer sam ja imao gitaru i ta energija koju sam svirao bila je upućena njoj, ona je to prepoznala i glavni trenutak njezine spoznaje da sam ja i apsolvent na pravnom faksu i onda je rekla ˝e sad sam gotova˝. Ona je završila pravo, ona je odvjetnica, tako da imamo o čemu razgovarati u životu'', otkrio je Sandi Cenov.

