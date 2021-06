Jeste li ikad osobi u koju ste zaljubljeni poželjeli napisati pjesmu, no jednostavno nikako da pronađete savršen stih? Isti problem muči i Sandija. U kome je ipak pronašao inspiraciju za istoimenu novu pjesmu te koji stihovi najbolje opisuju njega, otkrio je Anji Beneti za IN Magazin.

Iako je u bogatoj karijeri napisao mnoge od najljepših ljubavnih stihova, Sandi se ovog puta pronašao u problemu. Vječni romantičar u zadatak si je dao napisati ne bilo kakav, već savršen stih.

"Poanta je u tome da ona osoba kojoj pišemo tu pjesmu je savršenija nego što ja mogu napraviti stih. Znači, ona je bolja nego moj najbolji stih. I nadam se da će se mnogi naći u tome. Ja sam siguran da mnogi ljudi koji su zaljubljeni, vole, smatraju da je njihova bolja polovica bolja od svih pjesama koje su napravljene i da je zaslužila savršen stih", izjavio je Sandi.

Baš kao mnogo puta dosad, inspiraciju i za "Savršen stih" Sandi je pronašao u stvarnoj osobi.

"To je moja supruga. Bože moj, toliko dugo sam s njom da jednostavno jer me toliko dugo trpi, zasluzila je dva savršena stiha, a ne jedan", priznao je.

Bivši mangup, kojeg su mediji nekoć nazivali otrovom za misice, sebe je pak, priznaje, najbolje opisao u jednoj drugoj svojoj pjesmi.

"Ja mislim da sam ja sebe opisao u pjesmi "Večera s doručkom" najbolje. "Neobrijan i dlakav, ja nisam in, a još manje fin , ali tebi treba baš takav, a ne taj tvoj tatin sin." Možda je to najbolji opis samog sebe", zaključio je Sandi.

Možda niste znali ni da je prva pjesma koju je autorski potpisao bila upravo ona kojom je 90-ih zaprosio bivšu Miss Hrvatske Branku Bebić.

"To je "Žena budi mi ti "- to je prva pjesma kojoj sam ja od početka do kraja autor, koju sam napisao za pravu priliku, najbolju, za zaprostiti bivšu ženu. Nedavno sam se sreo s jednim čovjekom, igrom slučaja mojih godina, koji je kamiondžija, super je, simpatičan lik koji je rekao da su njegov cijeli život na neki način obilježavale moje pjesme. I to mi je najveća nagrada, da su te pjesme obilježile nečije živote", priznaje Sandi.

Jedna od ikona hrvatskog dance pokreta, "Ljubav za sve" nesebično dijeli već više od četvrt stoljeća. Baš zato ne može dočekati dan da koncertima uživo s vjernom publikom ponovno ljubav ljubavlju množi.

"Najviše od svega što mi fali su koncerti. To je moj život i to je ona jedna stara izreka da se ovim poslom ne možeš baviti, nego ga moraš živjeti ako hoćeš biti uspješan. Ja živim taj svoj glazbeni poziv. Korona ako nam dozvoli, siguran sam da će ovo ljeto biti krcato ljudi jer mislim da ono što najviše ljudim nedostaje je glazba i to druženje, nekakva nova poznanstva, neke emocije koje može samo live koncert", smatra Sandi.

