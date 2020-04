Ovih dana svi maštaju o tome kako će se kolektivna zdravstvena slika ubrzo popraviti te da nadolazeće sunčane dane nećemo morati provesti kod kuće. Mnogima nedostaju okupljanja i koncerti, a tako je i s glazbenicima. Sandi Cenov priznaje kako se zbog izolacije prvi put susreće s nedostatkom inspiracije za glazbeno stvaranje. Čime je kod kuće zamijenio glazbu, ispričao je Lani Samaržiji.

Pjevač Sandi Cenov dane u izolaciji provodi u krugu najuže obitelji, sa suprugom Ilinom te školarcima Mikulom i Zarom.

"Njima je to sve super zanimljivo jer imaju roditelje koji ih razumiju, supruga i ja smo definitivno s njima oko tih svakodnevnih zadaća, više supruga nego ja, da budem iskren, zato što eto ne znam, tako. ‘’Tata di je mama?’’, to je ono pitanje. Pomažem i ja, mislim da je to njima jedna avantura koje će se sjećati čitav život", izjavio je Sandi.

Možda je na početku bilo teško, no na drugačiji način života, onaj pod mjerama, svi su se, kaže, polako naviknuli.

"Hah, mjesec dana u karanteni je jako puno, družimo se, čitamo, gledamo filmove, radimo treninge u svom vrtu. Ne znam kad će ovo sve stati, ja bih bio jako sretan da znamo datum kad opet možemo ići okolo i grliti se i ljubiti s ljudima", priznao nam je.

Jer ljudi i ono što ih veže – a to je ljubav, oduvijek su ga inspirirali. No u vrijeme mjera i osame, inspiracije za stvaranje, prvi put u životu, kaže, jednostavno nema.

"Vrlo rado bih da mogu stvarati, mislim da bi to bilo sjajno, međutim jednostavno me ništa ne inspirira. Takva je situacija i ne znam kad će ovo sve skupa stati i kad će ljudi uopće htjeti slušati o mojim ljubavima i svim ljubavima ovog svijeta. Mislim da je sve u drugom planu, tako da će i inspiracija će pričekati neke bolje dane", rekao nam je Sandi.

Na čekanju su, čini se, sve njegove ljubavi - moto i reli susreti te novi adrenalinski izazovi koje oni donose.

"Najstrašnije je to što nam se sve dogodilo u najljepše, najdivnije i nekako najaktivnije vrijeme godine, a to je buđenje proljeća. Sve utrke, sva zbivanja, što se tiče i tih motosusreta na koje volim otići, i utrke koje bih rado odvozio neki reli, sve je stalo i ne znam uopće kad će se sve to uspostaviti. Ali, evo, svaki vikend smo doma i gledamo neke stare trke", izjavio je.

Bolje dane pak ne moraju čekati kućni koncerti, dobra zabava, a ni supruga Ilina, koja je ovoga puta zapjevala sa suprugom.

"Super je veselo bilo i ja mislim da ćemo mi ponoviti tih koncerata još od doma jer drugo ne možemo, a ja jedino što volim, i želim, i znam raditi jest svirka uživo, i to mi najviše fali. Kad se pjeva zajedno sa suprugom, ipak je malo lakše", priznao je Sandi.

Usprkos drugačijem načinu života, sve to će jednom ipak doći kraju, a tek onda ćemo, smatra Sandi, iz svega izvući pouku.

"Možda će od toga jednog dana nešto dobro ispasti, kada se sjetimo kako nam je bilo grozno, a kako nam je sad, nakon godinu-dvije, lijepo. Nadam se samo da će sve biti kao prije, i da će nam ostati jedna jako, jako teška, ali čvrsta, požrtvovna uspomena. Izdržali smo i idemo dalje", zaključio je Sandi.

Dalje sa svime što nam sad nedostaje, stoga izdržimo do kraja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.