Sandi Cenov snimio je novu pjesmu, naziva "Da te bar ne volim". Jedan od najvećih zavodnika domaće estrade progovorio je o ljubavi i prijašnji vezama.

Sandi Cenov snimio je novu autobiografsku pjesmu zanimljivog naziva "Da te bar ne volim". Jedan od najvećih zavodnika na domaćoj glazbenoj sceni priznao je stihovima da je u ljubavnim vezama katkad bio sebični gad, a nama otkrio da je zbog prekida znao godinama patiti.

U pjesmi Sandi govori kako je bio sebični gad, a nas je zanimalo je li nekad to bio i privatno? "Jesam, da! Zato sam poslije i patio! I onda ti je poslije žao, ali poslije je kasno", priča Cenov. "Da te bar ne volim" nova je ljubavna balada iz Sandijeve autorske radionice. Miljenik ženske publike, notama i stihovima, prepričao je svoje proživljeno ljubavno iskustvo.

Godinama je, kaže, nosio križ prekida jedne veze jer je, između ljubavi i ponosa, izabrao ono posljednje. "Nisam napravio sve što je trebalo napraviti nego sam pustio i onda mi je godinama bilo u glavi da sam ja kriv. I, onda, neću nikad zaboraviti, taman nakon toga je prijatelj jedan prekinuo, i rekao sam mu napravi sve što je u tvojoj moći jer si onda poslije siguran i miran. On je sve napravio, odnio cvijeće, kleknuo i onda kad ova nije htjela, bar je znao da je na čistu", prisjeća se Cenov.

Ovo iskustvo, priznaje, naučilo ga je pameti pa mu u idućim vezama nije više bio problem moliti za oprost, kad bi shvatio da je pogriješio: "Ponos i ljubav staviš na vagu i onda poslije koliko zbog tog ponosa patiš, onda malo pregrizeš ponos, pa pokažeš za ljubav sve što treba da ne bi poslije bilo flaša u glavu i to", dodaje Cenov.

Jedan od najvećih romantičara na domaćoj sceni pjesmom je liječio svoje ranjeno srce, molio za oprost, ali i osvajao brojna ženska srca. Strastveni zaljubljenik u motore, ideju za svoj novi spot, pronašao je u završnoj sceni kultnoj bikerskoj filma "Harley Davidson and the Marlboro Man". Sličnost između zločestog dečka Hollywooda Mickeyja Rourka i Sandija prosudite sami: "Sasvim slučajno se dogodilo da sam ovu jaknu našao na jednom bajkerskom susretu u Austriji, to je jakna kao remake iz tog filma. I cura je moja u spotu jedino malo zgodnija od Mikijeve. A ti od Mikija? Moj frend bi rekao: ti si Mickey za Hrvatsku. To je mali dio svijeta. Ja sam recimo u ovim prostorima, ali u svjetskim pojmovima je Mickey Mickey!", zaključuje Rourke.

Što nam je još Sandi otkrio, pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.