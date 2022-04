Hrvatska premijera dugoočekivanog filmskog nastavka "Downton Abbey - novo doba" u kino je privukla brojna poznata lica. Koji je glazbenik u drugom dijelu kultne britanske povijesne drame uživao u društvu supruge i punice te tko bi i zašto volio okrenuti pedale vremeplova stoljeće unatrag, doznala je naša Anja Beneta.

"Dowton Abbey - novo doba" defintivno je film koji u kina vraća sve generacije. Dokaz tomu je i Sandi Cenov koji je na premijeru stigao u društvu čak dvije, njemu iznimno važne žene.

''Evo doveo sam punicu i suprugu, a mogao sam i kćer i sina, film je za sve tri generacije. Jedna nepretenciozna duhovitost i za sve generacije film, razbibriga koja napokon ne priča ni o o koroni ni o nuklearnom ratu.", govori Sandi.

"Hrvatska kao i svjetska publika voli gledati te nekakve fine spletke s dvora, nisu to klasične spletke i teorije zavjere, ali onako fine spletke gdje se vidi taj odnos između niže i više klase što je karakteristično za Englesku...", govori flmski kritičar Dean Sinovčić.

Novi nastavak kultne povijesne britanske drame u kino je privukao i poznate hrvatske glumce.

"Ovo je svakako naslov koji nas može izvući iz kuće, vratiti nas u kina. Dovoljno smo gledali filmove iz kućnih fotelja, idemo u prava kina, ovo je pravi razlog ...", govori Goran Grgić.

"Prvi dio ovog filma je izvanredan, pa evo došla sam vidjeti drugi dio da se iznenadim ponovo. Zadivila me ta moda, taj njihov aristokratski način života, pogotovo u ovakvim filmovima, ponašanje, ta neka decentnost, odmjerenost, to je jako lijepo, to volim'', zaključila je Mirna Mihelčić.

Ipak, kad bi imala priliku nekim čudom ukrcati se u vremeplov i vratiti stoljeće unatrag, Mirna bi se, kaže, brzo poželjela vratiti u sadašnjost, za razliku od Sandija, koji ne bi imao ništa protiv ondje se i zadržati.

"Mislim da bi se zadržao zbog jedne stvari koja će znam mnogima zvučati smiješno ali automobili tog vremena su bili puka mehanika , nije bilo elektronike, sve je bilo zmazano jednostavno i čisto u toj svojoj zmazanosti, i bilo je nekakve strasti čini mi se puno više nego danas'', govori Sandi.

No jedno je sigurno - oduševljenje filmom kod nikoga nije izostalo.

