Oni voze brze automobile i izvode vratolomije s motorima, penju se na Himalaju, skijaju na vulkanima. U sljedećim minutama otkrit ćemo vam tko od dobro poznatih lica ne može bez adrenalina. Što ih tjera da hodaju po rubu te zašto biraju avanturu umjesto uobičajene svakodnevice, zna Jelena Prpoš.

Zvuk motora, miris benzina, brzina te blatnjavi teren pun kamenja u Sandiju Cenovu oduvijek su budili adrenalin. Zato je i stavio kacigu na glavu, uskočio u automobil i okušao se u rally utrci. Proklizavanje i jurnjava postali su njegovo drugo ja.

"Zabava je, adrenalin u crveno. Ono, fenomenalno", priznao nam je Sandi.

U ovoj utrci, naravno, nije bio sam. Njegova suvozačica Lana glavni je operativac. Poznata po neustaršivosti, ohrabrivala ga je da stisne gas.

"Lani je to ''Pa kaj to nemre brže?'' Pa idem najbrže što mogu", požalio se pjevač.

Kada mu netko poželi dosadu u životu, za Hrvoja Rupčića to je najveće prokletsvo. Nemiran duh dosad ga je odveo u brojne avanture. Nekada sam, a danas uz pratnju supruge, motorom obilazi cijeli svijet. Takvo im je bilo i bračno putovanje. Nakon što su se na ljubav zakleli na vrhu Biokova, uslijedilo je više od 15 tisuća prašnjavih kilometara srcem Azije.

"U Tadžikistanu smo išli uz samu granicu s Kinom i ta granica je jedno 50 km, voziš se da je doslovce bodljikava žica granica između tebe i Kine, a na nekim mjestima je potrgana, pa smo u dva, tri navrata čak prešli u Kinu ilegalno. To su makadami, nekad se pitaš gdje je uopće put, tamo mi je uspjela otkazat poslušnost pumpa goriva, pa smo ostali nigdje, ni na jednu stranu, u krugu tisuću kilometara nema servisera", ispričao nam je Hrvoje.

I dok Rupčić tek planira sve proživljeno pretočiti u knjigu, ona Vlaja s Himalaje već je napisana. U osvajanju njezina vrha sudjelovao je i ovaj glazbenik, no i poznati glumac Vedran Mlikota. U pohodu na Mera Peak vodila ga je želja za otkrivanjem svijeta.

"Treba se fizički pripremiti, najvažnija je fizička priprema znači noge, noge moraš dobro pripremit, a gore kad čovjek dođe na visinu od pet šest tisuća onda je to kako ti Bog da. Svaki organizam drugačije prihvati nedostatak taj manji ili veći ili najveći nedostatak kisika, i onda se dogodi apsurdna situacija da ovi koji su najbolje pripremljeni da neobično reagiraju", objasnio nam je Vedran.

Iako im je bilo hladno, noge su podrhtavale i gotovo uvijek su bili na rubu odustajanja, nisu dopustili da ih strah zaustavi.

Jednako razmišlja i Luka Nižetić koji se uhvatio sljedećeg izazova. Nije Himalaja, ali je zato sportsko penjanje na umjetnoj stijeni, i to bez zaštite.

"Vrlo je zanimljivo, samo što me prsti užasno bole. Valjda treba malo treninga za ove klavirske prstiće", zaključio je Luka.

U adrenalinu oduvijek uživa i Ivica Kostelić. To mu je omogućilo profesionalno skijanje, no srce mu brže udara i od svega onoga što prelazi granice komfora. Danas, u skijaškoj mirovini, jedri, bilježi triatlone, ekspedicije ledenim prostranstvima i skijanje na vatrenom prstenu Islanda.

"Ima stvari skroz lude koje možete raditi, naprimjer na ovoj islandskoj ekspediciji je momak Freerider odradio one najteže spusteve jer meni se ne sviđa ona filozofija you fall you die, ne sviđa mi se ako napravim neku pogrešku da ću umrijeti. To mi recimo nije privlačno, to je za mene previše jer koliko god bilo adrenalina ti na kraju moraš uživati u tome", objasnio je Ivica.

Nesvakidašnjim situacijama nabijenim adrenalinom neki ne pribjegavaju samo iz vlastitog užitka. Ana Rucner, u ulozi velebitske vile, popela se s violončelom na Visočicu, ne bi li snimila videospot. Baš kao i Lana Jurčević koja se okušala u motociklističkim vratolomijama.

