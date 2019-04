Sandijeva nova pjesma "Dobra strano mog života" na prvu ostavlja ožiljak na srcu, ali i suzu u oku...

Za nekoliko sekundi doznat ćete zašto se rasplakao bračni par Cenov. Sandi je našoj Anji Beneti otkrio i svoj najromantičniji plan u životu te nas počastio ekskluzivom koja će razveseliti sve njegove obožavatelje.

Romantičar i glazbenik, koji više od dvadeset i pet godina publiku oduševljava jednim od najljepših ljubavnih stihova, još jednom gađa pravo u sridu. Sandijeva nova pjesma "Dobra strano mog života" na prvu ostavlja ožiljak na srcu, ali i suzu u oku...



"Stvarno smo i supruga i ja kad smo slušali taj demo na klaviru nasred refrena počeli plakati. Hvala Bogu da nije neka čaša bila, jer bi bilo odmah u zid", odmah na početku otkriva glazbenik.

Stihovi i glazba koji su rasplakali bračni par Cenov stižu iz glazbene radionice poznatog sarajevskog glazbenika i autora Armina Šakovića čije su note i verse otpjevala i najveća imena regionalne glazbene scene poput Severine, Dine Merlina ili Nine Badrić.



"Ja stvarno sam skoro sve pišem, uz eventualnu glazbenu pomoć Ante Pecotića, ali kad me Armin nazove, tu nema , tu se sav slomim i počnem trest i onda to stvarno bude tako da ispuni sva moja očekivanja. On je jedini autor koji je meni duša, prepoznao me je 100 posto."

"Svatko od nas je u svojoj povijesti imao neku ljubav za koju se zeznuo što ju je ispustio iz ruku. Mada ja imam sad dobru stranu svog života kraj sebe, ali sam znao imati takvih trenutaka gdje sam bio solo i gdje bi me ta pjesma vjerojatno dotukla skroz."



Glazbenik kojeg su nekoć zvali "otrovom za misice", snimio je i videospot i u njemu je naravno i ovaj put ugostio jednu ljepoticu. Čast je pripala Danijeli Galeković koja se prošle godine okitila laskavom titulom World Top Model Croatia.



"Ja sam oličenje tame u spotu, a ona je oličenje svjetla. Ja u jednom zamračenom, zatamljenom klubu pjevam u nekakvom gangsterskom odjelu da se prikaže da sam ja taj koji je fulao u procjeni pa sam je ispustio, a ona je neokaljana vila..."



Privatno je, kaže Sandi, jako fin. Djevojkama je priznaje oduvijek poklanjao pjesme, ali i nerijetko zasvirao pod prozorom ... A ekskluzivno nam je otkrio i svoj najromatičniji plan u životu.

"Nisam uspio naći bijelog konja kad sam išao prositi svoju sadašnju suprugu, ali mi je to palo napamet da unajmim bijelog konja i da dođem ispred zgrade... Ali, nikako to nije prošlo."



Što je Sandi još otkrio pred našim kamerama, pogledajte u video intervjuu u galeriji.



