"Divna je noć" - naziv je pjesme koju pjevaju Goran Karan i 4 Tenora. Božićna pjesma bila je više od desetljeća u Karanovoj ladici i sada će napokon ugledati svjetlo dana. Zašto se Goran odlučio upravo za 4 Tenora, kako su momci dočekali njegov poziv te što se sve sprema za ovu glazbenu zimu, ekskluzivno otkrivaju za In magazin.

Ekskluzivno možete čuti djelić nove božićne pjesme Gorana Karana i 4 Tenora. Nastavak uspješnih suradnji nadogradili su duetom pjesme koja je čekala dugi niz godina da za nju dođe pravo vrijeme.



"To je jedna glazba koju sam nosio sa sobom 12,13, možda 15 godina - i onda sam rekao odavno nije napravljena jedna lijepa božićna pjesma i onda su se samo posložile riječi na tu glazbu i stvarno ti povremeno padne nešto u krilo. Tu su momci 4Tenora Filip Hozjak, Vlado Garić, Đani Stipaničev i Marko Pecotić, otpjevali su svoje baš kako treba, onako s velikim guštom", priča Goran Karan.



"Nama je drago šta mi možemo iznjeti njegove pjesme i zaista je velika čast što imamo takvog autora u našoj maloj obitelji i nadam se da će se i ta suradnja nastaviti i sa budućim pjesmama i ovo je jedinstvena prilika da nešto novo čujemo", kaže Filip Hozjak.



Dugoočekivana pjesma bit će zapravo prva božićna pjesma pjesma koju su uopće otpjevali u svojoj glazbenoj karijeri i Goran Karan, ali i 4 Tenora.



"Ovo je baš trebalo i jedna je drugačija priča i onako čak pompozna instrumentalno gledano, fantastično oplemenjena pjesma u aranžmanu Nikše Bratoša. Karan je kao peti tenor i mislim da će se ovo vrtjeti jako dugo i da će biti ljudima ugodna uhu.", priča Đani.



Goran je s 4 Tenora surađivao već na pjesmama "Moja Dalmacija" i "Noćas te sanjam majko" s kojima su momci osvajali festival u Šibeniku, pa i ne čudi da kad je u pitanju njihova suradnja - pljušte samo riječi hvale.



Ulaskom u studeni naveliko se već govori o dočecima Nove godine, 4 Tenora za sad, kako stvari stoje, neće biti na okupu.



Ton: Vlado Garić, 4 Tenora

"Za Novu kako stvari stoje za sad ću biti doma kao i zadnje dvije Nove godine, ali nikad se ne zna. Ali i kakva bude situacija, imamo problem jer i Đani je u Komediji i sad je i Filip u Komediji pa je teško spojiti, kaže Vlado Garić iz 4 Tenora.



"Imamo 4-5 upita ali kao što je i Vlado rekao čekamo neku dobru ponudu s Tenorima, blizu Zagreba da to možemo odraditi jer to nam je u principu najveći gušt, završit godinu sa najjačim timom a to su 4 Tenora", kaže Marko Pecotić.



Kada je u pitanju glazba tu kod njih vladaju red, rad i disciplina, ali zato kada je u pitanju kupnja božićnih poklona, navike su drugačije.



"Ja sam sve zadnji tren definitivno. Čak ono uru vremena prije nego se zatvore butige nažalost ali tako je", priznaje Vlado Garić.



"Ja nisam, u principu šta se tiče poklona, volim da su to nekovencijalni pokloni i da se davaju u vrijeme kad ih nitko ne očekuje kako supruzi tako i djeci, sestri, svojima ukućanima i to mi je onako puno veća baza nego ovako kad se nešto iščekuje", kaže Marko Pecotić.



No ono što se zasigurno iščekuje jest premijera dueta božićne pjesme Gorana Karana i 4 tenora.



