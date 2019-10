Nekad Nenad s otoka Raba, danas Salome koja živi u Sloveniji, svoju je pravu životnu sreću doživjela tek u četrdesetima, i to nakon operacije promjene spola. U Hrvatsku se vratila zbog uloge u mjuziklu "Menopauza", ali samo nakratko jer se vraća u Sloveniju, u kojoj živi posljednjih nekoliko godina.

Skrivanje je za Salome završilo prije osam godina kada se podvrgnula operaciji promjene spola. Ona je prva Hrvatica koja je tu promjenu javno priznala, ali s novim identitetom život u Hrvatskoj za nju je bio nemoguć.

"Ja sam otišla iz Hrvatske zbog toga što je bilo toliko mržnje, mislim LGBT ljudi neće nikom ništa loše napraviti samo ih treba pustiti kao i sve da žive sebe, zašto da se skrivaju, pa je li to život, skrivanje? Živimo kako mama kaže, kako tata kaže, neki još i žive kod mame i tate, nisu sposobni ni početi svoj život ili su stari tovari, ja to nisam nikad razumjela", objašnjava Salome.

Rodni Rab zamijenila je Ljubljanom, a u Zagreb se vratila zbog uloge u mjuziklu "Menpauza", u čijoj slovenskoj inačici također glumi.

"Nisam ni pomislila da bi se ikad vratila i da bi išta više radila u Hrvatskoj, ali evo ponudili su mi ulogu u Sloveniji, to se jako dobro primilo, stvarno sam dobila jako dobre kritike, onda su me pozvali još u Hrvatsku i evo tu sam. Ja u Sloveniji imam svoju publiku, pridobila sam i starije ljude i to je moj najveći uspjeh. Ljudi koji idu na misu u nedjelju su moja publika", otkrila nam je.

Nekada Nenad Ćuća-Žentil danas je pedesetjednogodišnja Salome, a svoj boravak u Zagrebu iskoristit će i za borbu za prava transseksualnih osoba.

"Kako ne bih bila sretna, pogledajte me kako izgledam. Napravila sam od sebe to što sam morala biti od rođenja, to najbolje transrodne osobe znaju, kad ti uđeš u tijelo koje osjećaš to je najljepši osjećaj, to je sloboda. U Hrvatskoj nema nitko da priča o tome i otkad sam ja otišla nije više ništa bilo, ja sam bila prije po televiziji i to, ali mislim da sam se vratila u pravi trenutak", zaključila je Salome.

