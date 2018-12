Antonija Šola zagolicala je maštu javnosti nedavnom objavom da se pridružila stranci ''Snaga'', no neće se politički angažirati. Ipak, s Goranom Aleksićem, liderom te stranke i saborskim zastupnikom, veže je više od zajedničkih političkih svjetonazora.

Antoniju Šolu blagdanski je duh obuzeo u potpunosti već prije mjesec dana. Radila je na novom božićnom albumu koji je napokon predstavila javnosti.



''Sva sreća da sam našla takve suradnike koji su bili jednako zaraženi tom luđačkom idejom da nismo uopće spavali mjesec dana, zato i ovolika šminka da prekrije podočnjake'', kaže nam pjevačica.



Zanosnoj kantautorici pridružio se i neočekivani gost. Saborski zastopnik Goran Aleksić, lider strane Snaga, pokazao je svoju umjetničku stranu i zasvirao. Spojila ih je, kaže, sudbina.



''Antonija je mene prvo zapazila da se borim za ljude i onda je poželjela da se nađemo, da se upoznamo, upoznali smo se. Onda je ušla u stranku, onda je vidjela da i ja znam svirati i pjevati, došlo je vrijeme za njezinu promociju i rekla je ''Zašto ti ne bi odsvirao to sa mnom na promociji''' i evo me tu sam'', objašnjava nam Aleksić.



''Kaže Goran, kad već on nije uspio mene nagovoriti da se angažiram, da će se on onda angažirati glazbeno. Ja sam mu rekla da je to njegov izbor, ali čula sam ga i stvarno je dobar'', hvali Antonija Gorana.



Iako od političara nismo naviknuli da se bave ičim drugim osim politikom, najistaknutija osoba u slučaju Franak ne skriva ljubav prema glazbi.



''Kao prvo, ja samo dok spavam ne trošim vrijeme na slučaj Franak. Dakle, ja sam potpuno ljudima na raspolaganju, pa moram se valjda nekad opustit na ovaj način a muzika je moja prva ljubav. Čak sam razmišljao da se time i bavim ali ipak nisam, jer je to puno napora, puno odricanja'', objašnjava Aleksić.



Zato Antonija jest i to već odavno. Ovaj posljedni kantautorski uradak nazvala je ''Sretan Božić ljubavi'', a kome ga je posvetila?



''Pa svima koji me vole! Hahaha...i koji me ne vole, isto i njima! Ja njih volim'', govori Antonija.



Iako još nije naišao muškarac koji će uzdrmati njezin svijet Antonija zna kakav je frajer može oboriti s nogu.



''Više me zadivljuje taj moral, visoki moral, pravednost, i osjećaj za čovjeka. Ima političara, ali on je čovjek, to je ono što mene zadivljuje kod ljudi. Da je neko osoba koja vjeruje u bližnje, u taj suživot, da podijeli s drugima'', kaže nam.



Nedavno je svojim članstvom dala podršku stranci Snaga no Šola se ipak ne misli politički angažirati. ''Šteta'' rekli bismo, jer žena u politici nikad dosta.



''Žene su nužno potrebne u politici. Žene bi trebale vladati svijetom. Da žene vladaju svijetom ne bi bilo voako kao što jest. Muškarci su isfrustrirani, imaju probleme s nekim stvarima i zbog toga što imaju probleme s tim nekim stvarima rade rusvaj po svijetu. Žene i kad imaju problem s tim stvarima ne rade rusvaj nego nađu neko zanimanje pa se oslobode stresa'', govori Aleksić.



Antonija već radi i na novim pjesmama za sebe ali i kolege pjevače iz cijele regije. Želja joj je još jedan duet, baš poput onog s neprežaljenim Tošom Proeskim s kojim je 2007-e otpjevala ''Volim osmijeh tvoj''.



''Pjesma traje više od deset godina, to je ono što smo i htjeli i kad to doživiš i kad vidiš da si to stvorio onda znaš da se isplati zaista stavit srce u nešto što radiš'', smatra pjevačica.

