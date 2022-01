Glazba nema rok trajanja, ne poznaje granice ni jezične barijere. Najbolja potvrda za to su stranci iz iduće priče. Neke od njih hrvatske su pjesme toliko osvojile da su ih naučili bez da znaju o čemu govore, a drugi su otišli korak dalje pa su snimili i svoje pjesme na našem jeziku. Kako to zvuči pogledajte u prilogu In magazina.

Kad je prije više od osam godina tijekom putovanja Balkanom Amerikanac Ron Holsey čuo ovdašnje pjesme, odmah se zaljubio.



''Razmišljao sam koja je moja povezanost. Mislim da balkanska muzika ima puno emocija i puno duše. Kad sam se vratio u Los Angeles, rekao sam - želim naučiti tu vrstu glazbe i našao sam učiteljicu glazbe iz Bugarske na UCLA, nazvao sam je i pitao možeš li me naučiti pjevati tako'', priča Ron.



Ron je ubrzo počeo učiti jezik pa sada na svojem kanalu na YouTubeu dijeli obrade slavnih glazbenih hitova na hrvatskom jeziku. Prijavio se i u Supertalent, a nakon toga snimio i svoju prvu pjesmu na našem jeziku – Nemoguće.



''Probam da naučim jezik ali teško je sa padeži i sve. Ali ja sam imao učiteljica preko Skypea, ali teško je. Da živim ovdje mislim da bi mi bilo lakše ali sad mislim da moram naći nekoga tko zna jezik da s njim provodim vrijeme'', kaže.

Ron Holsey je bio natjecatelj "Supertalenta", a žiri i publiku ostavio je u čudu kada je zapjevao pjesmu "Ove noći jedna žena" Zlatka Pejakovića. Ženski dio žirija bio je očaran ne samo njegovim glasom već i stasom, posebno Maja Šuput, koja mu je javno izrazila simpatije.

Supertalent bio je prekretnica i za Christiana Jerryja Valea iz Venezuele. Kada je stupio na pozornicu ovog showa osvojio je pjesmom ali i svojom životnom pričom. Živio je naime u New Yorku, u Dubaiju je radio kao odvjetnik, a u Hrvatsku je prije godinu dana došao raditi kao zabavljač. Zbog pandemije je ostao ovdje, a sada je snimio i svoju prvu pjesmu – ''Moja prijateljice''.



''To je nova pjesma, pjevam na hrvatskom. To je veliko iznenađenje jer kao što znate učim hrvatski i za mene je to veliki izazov. Bilo je malo teško izgovarati određene riječi koje mi u španjolskom ne koristimo'', rekao je.

Ovi momci kao da su rođeni Dalmatinci. Iako su odrasli tisućama kilometara od naše obale, šestorica mladih Samoanaca s Novog Zelanda zaljubljenici su u našu klapsku pjesmu, s kojom su se susreli sasvim slučajno.



''Imao sam profesora Hrvata u srednjoj školi, zvao se Antun Poljanić iz Dubrovnika i on me naučio jednu pjesmu Croatio iz duše te ljubim. Došao sam ovdje 2011. sa FA Kralj Tomislav i čuo klapsku pjesmu te sam se oduševio i rekao možemo i mi to pjevati, Okupio sam svoje prijatelje i tako se rodila Klapa Samoana'', objasnio je Christian Malietoa-Brown.

Pjevaju se u svijetu i pjesme Meri Cetinić.



''Nevjerojatno nešto da jedna japanska pjevačica odluči pjevati pjesmu koju je negdje čula i to joj se jako svidi i taj moj glas i isto tako je došla u Split da bi me upoznala'', govori Meri.

Mnogi ne znaju da je Merina uspješnica 'Dome moj', doživjela međunarodnu verziju i postala jedan od najvećih hitova u Belgiji i Nizozemskoj.



''Najpopularnija pjesma u Belgiji te godine, najizvođenija pjesma, snimljena je na jedno 30-40 izdanja do danas, još uvijek se to izdaje, to je jedan od najvećih hitova u Belgiji.'', ispričala je.



Njezinu pjesmu Zemlja dide mog tijekom boravka u Hrvatskoj zapjevao je nogometaš Alessandro Del Piero.



Domaće pjesme itekako dobro zna i vratar njemačke reperezentacije i Bayerna Manuel Neuer.



Našlo bi se tu još hrvatskih pjesama koje se pjevaju svugdje po svijetu, najbolja je to potvrda kako pjesme ne poznaju granice.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Hana Huljić i Petar Grašo nakon nekoliko mjeseci veze čekaju bebu, komentirali su i glasine o vjenčanju! +26

Hana potvrdila da će ona i Grašo uskoro postati roditelji, zna se i koliko je trudna: "Sretni smo i uzbuđeni" +26