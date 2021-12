Roko Kulušić - Neral napustio je MasterChef kuhinju. Iako je njegova avantura u showu završila to nije ni približno kraj njegovoj gastro karijeri. Svoju budućnost vidi za štednjakom, a koga pak vidi u finalu te za kakva iskustva odlazi bogatiji podijelio je za In magazin.

Posljednji izazov Roka je izbacio iz utrke za mjesto u top 3. Njegov stake od cvjetače i kaneloni ovaj put nisu zadovoljili zahtjevna nepca žirija.



''Ispadanju je prethodilo to što uvijek riskiram, bar pokušavam riskirati. Ne znam, ja ne volim kuhati dosadno, ako je meni jelo dosadno i ako se ponavljam jednostavno to mene ne gura dalje, ako idem riskirati idem raditi stvari koje dosad nisam radio odosno do tog trenutka, bit ću kreativniji i maštovitiji, bit će ono ili hit ili mis'', govori Roko.

Maštovitost je Roko pokazivao iz izazova u izazov. Daleko je dogurao i mnogo toga naučio.



''Puno smo naučili. OK naučili smo od žirija, znači tehnike, neke savjete, trikove. Kako si možeš snać, izvuć iz nekih situacija, ali mislim da smo puno više naučili međusobno jedni od drugih. Tko god je bio voljan naučiti, mislim da je stvarno izašao bogatiji za puno tih tehnika'', kaže.

''S obzirom na okolnost da smo 24/7 zajedno u kući i snimamo i sve, nekako se stvarno povežemo i otvorimo se jedni drugima. Ja sam se spontano prilagodio situaciji. Nisam se nikad s nikim posvađao u kući. Bilo je tu nekih malih trzavica među ljudima'', kaže.

No sve se trzavice uspješno prevladaju i zaborave, a pogleda li prema finalu, ondje vidi dvoje ljudi.



''Otpočetka vjerujem više manje svima favorit, to je Temša Ivan, jednostavno ono, čovjek je ful spretan, načitan, ima puno teoretskog znanja, brz je i snalažljiv. Drugi ali ne manje važan je Zvjezdana. Za nju, što god došlo u izazovu, makar najjednostavnija namirnica, ona će izvući nekakvu zanimljivu kombinaciju, između ostalog sam žiri ju je prozvao kraljicom okusa.'', govori Roko.

Drugi ali ne manje važan je Zvjezdana. Za nju, što god došlo u izazovu, makar najjednostavnija namirnica, ona će izvući nekakvu zanimljivu kombinaciju, između ostalog sam žiri ju je prozvao kraljicom okusa.

Roko studira političke znanosti, no ova avantura mu je vjetar u leđa da se profesionalno okuša u gastronomiji.



''Što se tiče budućnosti, da završit ću faks, ali to će vjerojatno ići na policu ta diploma i vjerujem da ću se nastaviti bavit kuhanjem'', kaže.



''Jedna od stvari koje sam naučio, odnosno dobio savjet od žirija. Nisam siguran koliko se hoću baviti fine dining kuhinjom, koja je zadnjih već dosta godina tu popularna, ali svakako bih se htio prvo izgradit u tako nekakvom restoranu vani, prije svega, čisto da okusim život van Hrvatske i da naučim te tehnike koje tu ne bih mogao naučiti'', kaže.

U jedinstvenoj MasterChef kuhinji sve je vatrenije. Kanidate očekuju novi izazovi. Tko će se naći u stres testu, tko će napustiti kuhinji, ne propustite pratiti u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Neustrašiva Ukrajinka nije očekivala da će joj se nešto ovakvo dogoditi u Hrvatskoj: "Je li ovo šala?" +26

Blanku Vlašić ne viđamo često ovako dotjeranu, pogledajte izdanje u kojem je sve oborila s nogu! +26