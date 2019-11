Odrastao je s komentarima da je čudo od djeteta. A danas, 19-godišnji Roko Blažević predstavlja svoju drugu samostalnu pjesmu. Nismo ga vidjeli od nastupa na Eurosongu, a sada se vraća na glazbenu scenu. Na koji način danas gleda na nastup, kojim je predstavljao Hrvatsku u Izraelu, kako se oporavlja od operacijskog zahvata te što ga može naljutiti, otkrio je našem Hrvoju Kroli.

"Krila" ime su nove pjesme, kojom Splićanin Roko Blažević želi oduševiti publiku. Unatoč dužoj pauzi, Roko se vraća u velikom stilu.



"Pjesma je ljubavna, sretna, puna neke topline tu su i Messengersi koji su odradili svoj posao fantastično ovim putem im se zahvaljujem i svojoj prijateljici Bruni Pezzi koja je glumila u spotu - stvarno jedna topla i pozitivna atmosfera", izjavio je Roko.



Za snimanje videospota odluka je pala da se to učini upravo u Zagrebu, iako su njegovi obožavatelji priželjkivali da to bude ipak Rokov rodni grad - Split.

"Dogodilo se tako spletom okolnosti išao sam kod mame na Island tako da smo odlučili snimit taj spot u Zagrebu. Spot je svakako bio maksimalno topal, sunčan iako je onako dosta i jesenski i ljetni. Tako da smo odradili i prikazali ljepote Zagreba ali doći će uskoro spot i iz Splita", otkrio je.



Roko je sa samo 19 godina predstavljao Hrvatsku na Eurosongu u Izraelu. Iako nije izborio finale, kaže, tog će se iskustva sjećati cijeli život. Na loše komentare oko nastupa za koji je, kako kaže, dao cijelog sebe, ne obraća pozornost.



"Navikao sam da će ljudi bit nezadovoljni ili zadovoljni, da će bit svakakvih komentara tako da valjda je ovo sad neka viša stepenica i ljudima je više stalo do toga više prate, više komentiraju tako da - uvijek će biti više tih dežurnih komentatora", zaključio je.



Za njega se može reći da je odrastao na pozornici, njegov ozbiljniji glazbeni put počeo je u showu Supertalent, gdje je 2011. prozvan čudom od djeteta. Neizostavnu potporu uvijek je dobivao od svojih roditelja koji se također bave glazbom.



"Svi smo u glazbi, tata je u klapi, mama je davno snimala neke pjesme ali mama i tata su se upoznali na folkloru tako da sve nas je i spojila glazba. I evo ja sam nastavio njihovim putem možda malo jače, možda sam malo više zagrizao", izjavio je.



A nedavno je Roko bio na operacijskom zahvatu. Iako su se mnogi zabrinuli, on odgovara.



"Sve je ok, onako rutinski zahvat i sad sam spreman za nove radne pobjede", otkrio je Roko.



No ima li, uz radne obveze, mjesta i za ljubav?



"Za ljubav uvik ima mista to je ta neka stvar o kojoj ja ne volim puno pričat i volim držat za sebe ali mislim da za ljubav uvijek treba imat mista i to je sve šta ću vam reći, haha", bio je tajanstven.



Iako slovi kao smiren i opušten, Roko nam priznaje da ipak postoje stvari koje ga mogu razljutiti.



" Ne volim nepravdu općenito u svijetu glazbe i općenito u životu tako da to me zna izbacit iz takta ali suzdržim se", priznao je.



Pred Rokom je veliki glazbeni put, no ne sumnjamo da će ga ovaj Splićanin znati itekako dobro iskoristiti.

