Nakon što je prošle godine upisao jedan od najprestižnijih glazbenih fakulteta na svijetu - Los Angeles College of Music, Roko Blažević je posjetio svoj rodni Split. Kako se ovaj mladi pjevač snašao u Americi, na što se nikako ne može priviknuti te koji je razlog njegova povratka u Hrvatsku, saznajte u prilogu In magazina.

Pjevao je o snu, a njegov se itekako ostvaruje. Roko Blažević uspio je u onome o čemu je dosad samo maštao. Studiranje u Los Angelesu promijenilo je njegov život u potpunosti. Nakon 5 mjeseci života u Americi odlučio je iznenaditi svoju obitelj dolaskom u Hrvatsku.



"Uspio sam uhvatiti priliku, imam online predavanja, tako da sam doša iznenadii malo svoje, nisam nikome javio tako da je bilo zabavnih reakcija. Pogotovo od starijih članova obitelji, bake kojima srce nije najsigurnije. Ali evo lijepo je biti doma, stvarno je najljepše biti doma, lijepo je biti i tamo, ali kako kažu - svugdi pođi kući dođi'', zaključio je.



Student je jednog od najprestižnijih glazbenih fakulteta u svijetu, a zasigurno mu olakšava boravak u Americi i spoznaja kako je jedan od dvoje studenata koji su dobili punu stipendiju. Los Angeles je za Roka, kako kaže, nestvaran grad.



"Grad je stvaorno kao u filmovima i to je onako jedna od prvih reakcija koje sam ima kad sam došao tamo. Kad sam prošetao centrom grada, kad sam prošao po Hollywood bulevaru i stvarno imaš osjećaj pa ja sam tu. Neki od moje ekipe s faksa su sreli Jennifer Hudson i još neke glumce. Doslovno ih možeš sresti na svakom koraku, nikakvi tjelohranitelji ili slično, ljudi jednostavno žive svoj život i uživaju i to je to", priča Roko.



No postoji nešto u čemu ovaj mladi pjevač ne uživa. Naime, u dalekoj Americi muku muči kako nabaciti koji kilogram više jer njihova hrana nije po njegovu ukusu.



"Nikad nisam znao koliko treba cijeniti našu spizu i mislim da je trenutno najbolja u svijetu, a tamo je nekako sve istog okusa. Sve je lažno, sve je GMO i to mi je još uvik onako bolna točka i pokušavam se naviknuti, ali teško. Dinstam papriku, a ono sve zeleno po tavi, rekao sam ok, nešto ćemo drugo pojesti'', priča.



Ovaj budući profesor pjevanja i vokalnog performansa, priznaje kako u Americi živi svoj novi početak. Naime, od njegovih studenskih kolega malo tko zna da je upravo on predstavljao Hrvatsku na Eurosongu.



"Svi za to saznaju kad me dodaju na Instagramu, kad vide kvačicu, kad vide krila haha Cool im je to. Njima je Eurosong pojam tako da i oni će sad imat Američki song contest. Zanimljivo im je vidjeti nekoga tko je predstavlja svoju državu na Eurosongu. Meni je još uvijek to normalno jer ja i nakon par godina još nisam to doživio, ali definitivno imam neki plus s tim", kaže.



Kako kaže Roko, dani u Americi posvećeni su samo studiranju, priznaje da nije tip od izlazaka, tako da mu ne pada teško učenje. A kada govorimo o djevojkama, zasad se na ljubavnom planu ne događa ništa.



"To je isto još jedna stvar koju sam shvatio kad sam došao tamo, da imamo i najljepše cure na svijetu ovde. Nisu loše Amerikanke ali nekako mentalitet je drugačiji i mislim da se ja na to još navikavam. To je stvarno multikultularni grad i država ali eto nikad ne reci nikad - vidjet ćemo'', zaključio je.



Svoju glazbenu karijeru Roko će nastaviti iz Amerike jer kaže, pjevanje je ono što ga čini sretnim, a i najavljuje mnoga iznenađenja koja ćemo imati priliku poslušati uskoro.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Kolege i prijatelji o Akiju Rahimovskom imaju samo lijepe riječi, evo što su rekli i po čemu će ga najviše pamtiti +33

Zbog nove izazovne fotke koju je objavila Nives je teško gledati u oči, kada vidite izdanje u kojem je pozirala sve će vam biti jasno +27