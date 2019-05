Ekipa In Magazina s ostalim kolegama iz medija tri je dana provela na rođendanskom putovanju hrvatske Predsjednice kvarnerskim otocima. No samo s In Magazinom Kolinda Grabar-Kitarović podijelila je detalje iz svojeg privatnog života. Među ostalim, doznali smo priče iz njezina djetinjstva, kako provodi slobodno vrijeme s obitelji, je li romantična te koja je tajna njezina mladolikog izgleda. Doznat ćete i što je veže uz legendarne Ratove zvijezda.

Rođendansko putovanje po Kvarnerskim otocima hrvatska Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović započela na Rabu. Tri dana druženja bila su ispunjena pjesmom, rođendanskim željama i dobrim raspoloženjem. Osim Rabljana, Predsjednicu Hrvatske s veseljem su dočekali i stanovnici Lošinja, Cresa, Suska i Unija.

"Doista sam se iznenadila svi na otocima su znali da je moj rođendan i moram reći da mi je jučerašnji dan bio jedan od najljepših rođendana u životu", priznala je.



Hrvatska je Predsjednica odrastala u malom mjestu. Manje je poznato kako je u Lubarski tada bila i jedina djevojčica u selu.

"Odrastajući tamo bilo je neprocjenjivo, bezbrižno kao i na ovim otocima", otkrila je Predsjednica.

A bezbrižno djetinjstvo imaju i djeca na Susku. Naime, tamošnju školu polazi svega nekoliko učenika. Nastava se odvija i putem videolinka. Stoga ne treba nagađati kako je u razredu zavladalo posebno uzbuđenje kad ih je došla pozdraviti i s njima sjela u školske klupe Predsjednica države.

Vrijeme na Susku prošlo je u trenutku, trebalo je poći dalje. S Predsjednicom smo se otisnuli na debelo more. A slavljeničko raspoloženje nastavilo se i na brodu, gdje je uslijedilo još jedno simpatično iznenađenje. Iz vrše postavljene u dubinu mora domaćini su izvadili piće za rođendansku zdravicu.

"Tomu se nisam nadala, morali smo prići izvaditi bocu van, ta vrša s bocom pjenušca je nešto fantastično. Rijetko tko se potrudio da mi tako lijepo iznenađenje napravi za rođendan", izjavila je.

Dobru atmosferu na brodu nije pokvarilo ni nemirno more koje nas je pratilo cijelo vrijeme tijekom plovidbe prema Unijama.

Susret s djecom Kolindu Grabar-Kitarović na trenutak je vratilo u dane njezina djetinjstva. Prisjetila se svojeg odrastanja uz posebne kućne ljubimce. Bila je vezana uz malenu janjad koja su je poput psića posvuda pratila u stopu.

"Jedan se zvao Šarko, jer je bio crno bijeli. Bio je jako ljubomoran na moje prijatelje posebno na Gorana koji je živio preko puta mene i kako smo janjce držali u kući, u donjem dijelu gdje je bila konoba, on je uspio otvoriti vrata i izašao kad se Goran vraćao iz dućana. On je iz ljubomore skočio na njega i s rošćićima ga nabio. Goran na jednu stranu, kruh na drugu bilo, mi ga je žao ali kad vidite životinju koliko vas voli to je neprocjenjivo", zaključila je.

Kad nije u Uredu predsjednice, na sastancima i čestim putovanjima, ono malo slobodnog vremena provodi uz svoju obitelj. Za kći Katarinu, sina Luku i supruga Jakova ona je prvenstveno majka i supruga. U toplini doma zajedno se vole odmarati u svojim malim ritualima za opuštanje.

"Mi jako volimo čitati zajedno i oni dan danas vole kada im ja čitam i onda se izvalimo na podu, tepihu, foteljama i čitamo sve i svašta. U zadnje vrijeme volimo napraviti kokice, one s okusom putra, sjesti ispred tv-a, dogovoriti se što ćemo gledati i onda zajedno gledamo film", otkrila je Predsjednica.

A prije nego što se te večeri pojavio mjesec, Predsjednici je na Lošinju zapjevala klapa Čikat. Kako nam je i ona priznala, pjesma je često ponese pa ni ovog puta nije mogla odoljeti da ne zapjeva s njima:

"Obožavam pjevati. Pjevam kod kuće, u kuhinji dok kuham, dok se tuširam. Tko pjeva zlo ne misli, meni je drago naučila sam pjevati kroz život. Kada sam bila mala nismo baš imali puno lekcija iz pjevanja. Crkveni zbor me puštao da im pjevam. Sad sam ok, trebate se uigrati ovo je bio naš prvi nastup, između klape i mene. Ja sam čisti soprano koji može dići visoko pa i u crkvi", otkrila nam je.

Skromno rođendansko slavlje nastavilo se te večeri u konobi na Lošinju. Predsjednica se ondje opustila u društvu supruga, prijatelja i poslovnih suradnika. Kako je slavlje bilo predviđeno za intimnije druženje, ondje nije bilo medija. No dobili smo priliku vidjeti kako je izgledala torta njezina 51. rođendana.

"Prvo što uvijek želim jest zdravlje i dugi sretan život za svoju djecu, a onda sve drugo je sporedno. Naravno, zdravlje za sve nas, supruga i ostale", priznala je Predsjednica.

S obzirom na njezinu vitku liniju, sigurni smo kako te večeri nije pretjerala u slasticama.

"Pa hvala vam i svima što tako misle. Meni je važno da mogu pokazati da žena može izgledati sjajno u svim godinama pa tako i ja sa svojom 51 godinom izgledam bolje nego s 20 i to me doista ohrabruje. Kombinacija svega, zdrava prehrana, uglavnom mediteranska, najbolje je ono kretanje koje je raspoređeno tijekom cijeloga dana. Pokušajte parkirati auto malo dalje od posla, dići se od stola, ne potrošiti cijelu pauzu za ručak već malo i prošetati i tako tijekom cijelog dana. Ne biste vjerovali koliko to znači za cijeli organizam i metabolizam", otkrila je.



A upravo zahvaljujući kretanju i zdravoj i pažljivo osmišljenoj prehrani, danas može odjenuti odjeću koju je nosila tijekom studentskih dana.



"Sada posežem za garderobom vjerovali ili ne, koju sam nosila i prije nego što sam bila ministrica vanjskih poslova, pa čak s faksa i Amerike. Vratila sam se na tu kilažu, u ovom poslu treba balansirati i sebe i druge i diciplinirati ih da vam ne nameću i da vas ne nagovaraju da pojedete nešto i nameću vam krivicu. Dogovorila sam se s protokolom ovo više ne ide, ne osjećam se dobro fizički, moram izgubiti koju kilu, recite svima da se ne uvrijede ali da imam određene obroke tijekom dana i da ne možemo jesti sve i svašta gdje god dođemo", izjavila je Predsjednica.

Poput većine žena, voli se lijepo odijevati. I dok mnogi inozemni dužnosnici imaju svoje stilističke timove, ona se o svojem izgledu brine sama pa tako odabire i odjevne kombinacije za javna pojavljivanja. Iznimno cijeni hrvatski dizajn pa ga nosi u svakoj svečanoj prilici.

"Voljela bih i kad bih se mogla tako odijevati i češće. Kao žena volim lijepu odjeću ali isto tako imam svoj stil. Znam da nam svima ne stoji sve najbolje. Volim nositi nešto u čemu se osjećam ugodno, a to je uglavnom nešto ženstveno, volim ženstvenost i volim kod žene vidjeti obline" otkrila je.

Novinarka IN Magazina Ivana Nanut, Predsjednicu je za kraj pozdravila s rečenicom iz eseja koji je davnih dana pisala na engleskom, na temu "Ratova zvijezda" - "may the force be with you" iliti neka sila bude s vama.



"Jooooj slažem se, neka sila bude s vama. Ja sam vjernica ali vjerujem u silu koju sami stvaramo, koja postoji u nama i koja nas drži čvrstima i kada je najteže. Uvijek je to naša odluka kako ćemo ići" poručila je Predsjednica.

