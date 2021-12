Među najpopularnijih domaćim božićnim pjesmama zasigurno je ona grupe Fantomi ''Sretan Božić svakome''. Na to je posebno ponosan i Robert Mareković koji je napravio prepjev te osmislio šaljive stihove, i to usred ljeta. Robert i njegovi Swingersi nedavno su objavili novo ruho jedne stare pjesme. Tko im se u tome pridružio i koja mu je njegova pjesma dosadila, ispričao je za In magazin!

Ovako je i prije 28 godina pjevao Robert Mareković, no tada je bilo malo drugačije. Pjesma je imala drugi naziv, s Robertom ju je pjevala Vlatka Pokos - a danas je to Neda Parmać.

''Uz što sam promijenio Vlatku, promijenio sam i naziv pjesme. Prije se zvala ''Ljubi, ljubi me'', al mi je to nekako bilo preobično, htio sam neki naziv pjesme koji će se zapamtiti, a ''Centimetar il dva'' je onako pamtljivije, nego ''Ljubi ljubi me'', priča Mareković te dodaje.



''U ono aktualno vrijeme nije bilo dovoljno iskorištena na pravi način. Nije bilo spota, menadžering tadašnji se nije dovoljno potrudio oko nje, a pokazivala je dobre rezultate, pogotovo na kontinentu i uvijek mi se činila dobrom i neiskorištenom'', kaže.

Pjesma je sada dobila novo ruho. Dvanaestosatno snimanje Nedi je donijelo čak jedanaest kostima i vjenčanicu, dok su tijekom videospota Nedinu ruku zatražili Batman, Superman, Djed Bozicnjak i drugi.



''Razmišljao sam o tome kako bi bilo zgodno, da se mijenjaju udvarači, da se mijenjaju lokacije, da se mijenja odjeća i sad na kraju kad radiš stvari, kad si u kontaktu, teško ti je objektivno sagledati, ja sam spot vidio valjda dva puta jer ono zamor materijala. Međutim, reakcije su stvarno sjajne'', kaže Robert.

Neda je bila doista logičan izbor. Njihove prijašnje suradnje bile su i više nego uspješne.



''Neda ima jednu čarobnu energiju, rijetko sretnete osobu koja je tako predana, toliko vrijedna i zaigrana, ja imam sličan neki mod. Ja sam, ja uvijek volim reći ja nisam talentiran, ali sam vrijedan, s tim da je ona talentirana i vrijedna. Ja sam samo vrijedan'', šali se Robert.

S Gelato sisters Robert je prije nekoliko godina snimio i božićnu pjesmu ''Tiha noć''. A kad smo kod Božića, on i njegovi Fantomi ponose se i jednom od omiljenih blagdanskih pjesama....



''S Fantomima to kad smo snimili stvarno, promijenili i aranžman i cijelu nekakvu atmosferu, stvarno je dobila nekakvu autorsku aureolu da to tako kažem. To je s te strane, ipak treba priznati da je prepjev, iako sam ja napravio tekst i one sve smiješne stihove koje ljudi pamte poput - Pas će mačku poklonit značku, to sam ja napisao na +35. Moram priznati za razliku od pjesme Sretan rođendan, koja mi se stalno pojavljuje u životu, Sretan Božić svakome, stvarno jako volim jer sam veliki fan Božića, Sretan rođedan mi je malo dosadnija'', priznaje.

Svaka od pjesama je u njegovu prepoznatljivom stilu, od kojeg nikad ne bi odustao.



''Kak je meni jednom menadžerica Goga Bosak rekla, ''Tebi se treba priznat da si..'' i sad ja čujem dosadan, veli što dosadan, ma ne dosljedan kaže: pa rekoh to ti je isto. Ja imam tu neku svoju vokaciju koja me veseli, neku glazbu koja me veseli iako, teško je reći moju glazbu. Ima tu segmenata svega'', priča Robert.

A to je očito prava formula za dobru zabavu.

