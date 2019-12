In Magazin ima jednu ekskluzivu. Zahvaljujući novom albumu s božićnim klasicima, legendarni pjevač Robbie Williams, 13-ti put zaredom, dospio je na prvo mjesto britanskih glazbenih ljestvica. Djedica Williams, kako mu tepaju, prisjetio se skromnih Božića dok je bio dijete.

Ako je kralj dvadesetog stoljeća bio Elvis Prisley, onda slobodno možemo reći da danas to mjesto pripada Robbieju Williamsu, jednom od omiljenih izvođača u Velikoj Britaniji. Naime, s novim je albumom ''The Christmas Present'' po 13. put došao na prvo mjesto britanskih glazbenih ljestvica, što je dosad uspjelo jedino kralju rock'n'rolla Elvisu Prisleyju.

Ivana mu je čestitala na novom albumu i zaključila kako uvodi u sjajno raspoloženje.

''Drago mi je da imate takvu reakciju. To znači da su pjesme ispunile svrhu i to mi je bilo važno dok sam snimao. Da stvara energiju i postaje fio građe glazbenog života ljudi. I sreće, a katkad i radosti i melankolije blagdana. A katkad i sreće zbog same sreće'', zaključio je Robbie i dodao kako ga veseli ovaj uspjeh.

''Mnoge stvari su važne. A jedan od glavnih sastojaka je uspjeh. Da sam i dalje važan, zato što nitko ne želi biti nevažan'', dodao je.

Robbijeva glazbena karijera započela je kada je imao svega 16 godina, u bendu Take That. Upravo ga je majka prijavila na jednu od brojnih audicija jer je u to vrijeme pokazivao sklonost prema pjevanju i glumi. Otac mu je bio popularni komičar koji ih je napustio dok su Williamsu bile svega tri godine, no pjevač mu to nije zamjerio.

''Mama je naporno radila da bi nas prehranila. Mi smo iz radničke obitelji, a mama se dodatno trudila da bi nam pružila sjećanja i trenutke, a i određen stil života. Koji je bio iznad životnog stila kakav smo trebali imati. I zbog nje i zbog toga imam mnoga nevjerojatna sjećanja na Božić. kad se sjetim Božića, pomislim na radijatore i kako griju. Ne na darove. I dobili bismo časopis TV Times. Gledali smo što će prikazivati za blagdane. To je bilo uzbudljivo. Mogli smo gledati ''Povratak u budućnost 2'', ''Batmana'',...

Glazbenik nam je otkrio i kakav je kao otac.

''Dok sam odrastao, brzo sam shvatio da je bonton važan. A iznimno mi je važan i sada. Moja djeca žive drukčijim stilom života od mene u toj dobi. Lako se mogu naviknuti očekivati stvari. Meni i mami vrlo je važno da ih naučimo da ne budu takvi. Da budu cjelovite osobe dobra ponašanja. Strog sam, ali istodobno im pružam puno ljubavi i poticanja. Takav sam tata.

Zahvaljujući supruzi Aydi i troje djece, 45-godišnji Robbie se danas osjeća, kaže, kao najsretniji čovjek na svijetu jer mu je upravo ona pomogla da uspješno dobije bitku protiv demona iz prošlosti.

''Shvaćam li tko sam sada? Da, shvaćam. Ne mrzim se kao nekada, a to je najbolji božićni dar koji možete dobiti. Također, prihvaćam sav uspjeh i sve to. Prije nisam mislio da to zaslužujem. Sada sam ga prigrlio'', objasnio je.

Prije šest godina ovaj je karizmatični glazbenik pjevao i na zagrebačkom Maksimiru pred 40 tisuća obožavatelja. Tada je pozvao mamu i kćer na pozornicu.

Jako su me srdačno primili. Sjećanje koje je ostalo je da se želim vratiti'', otkrio je našoj Ivani.

2019. je bila jedna od najuspješnijih godina za Robbija. Drugi nastavak ovog ekskluzivnog razgovora ne propustite pogledati uskoro u In Magazinu.

