''Riječke stepenice'' ovog su vikenda bile središte domaće mode. Osim okrunjenih domaćih ljepotica, pozornost je plijenio i nekadašnji Mister turizma Hrvatske, koji se ponovno seli u New York. Povjerio nam je čime će se ondje baviti, a naš je Davor Garić saznao i koja je poznata dama u 14 godina manifestacije jedina pala pred publikom na Riječkim stepenica.

Jedna od najosebujnijih domaćih modnih pista ponovno je zaživjela u svojem punom sjaju. Iza ''Riječkih stepenica'' već četrnaest godina stoji Miss Universe Hrvatske 2003., rođena Riječanka, Ivana Delač.



''Svi pitaju: ''Kad će 15.-te''! Nakon dvije godine, evo povratničko izdaje zaista lijepih modnih revija, Rijeku je učinilo posebnom večeras, bili smo centar mode u Hrvatskoj'', govori Ivana Delač.



Pistom je koračao i najljepši Hrvat 2003.. Mister turizma Hrvatske Phillip Kleva. Posljednje tri godine živi u Hrvatskoj, no sada pakira kovčege i seli se u New York. Modeling je odavno zamijenio tržištem nekretnina.



''Okušao sam se u nekretninama, mislim da mi to jako dobro ide, tako da planiram kad se preselim u New York, uzet taj New York real estate licence i rasturit taj real estate market u New Yorku koji je jako jako dobar'', kaže.



A što agent za nekretnine mora imati da bi prodao nekretnine vrijedne milijune?



''Prvo je potrebno biti profesionalan tako da će mi trebati malo vremena da se vratim u taj neki New York style i da naučim jako dobro o cijenama, i sve to, ali mislim da ću ja to sve brzo pohvatati. Znači profesionalizam broj jedan i broj dva je apsolutno pristojnost i ta energija koju taj agent zaista treba posjedovat, s tim se rodiš ili ne'', kaže.



Pozornost je plijenila i Kraljica Hrvatske 2018. Ema Gračan. Kći nekadašnje kraljice svijeta Danijele Gračan upisala je četvrtu godinu stomatologije, a nema te modne revije u Hrvatskoj koju ne nosi ova visoka plavuša.



''To mi je bio san oduvijek. Ja sam oduvijek htjela ić nekim maminim stopama. Ja se sjećam kad sam bila mala ja sam po kući nosila maminu krunu, lentu, i u štiklama sam hodala i stalno sam se naslikavala i to mi je bio san od kad sam bila dijete'', kaže.



Svoje mjesto u modnom svijetu tek traži nova Miss Universe Hrvatske. U tijeku su pripreme za svjetski izbor.



''Pa definitivno ću vježbat na svemu, apsolutno. Bolje da ja budem pripremljena nego da to ne bude pripremljeno, hodanje mislim da je jako veliki adut i probat ću na tome najviše poraditi, smiješak i tako to!'', kaže Arijana Podgajski.



Dugo nismo vidjeli ovu damu koja je s grupom E.N.I. žarila i palila domaćim TOP ljestvicama. Elena Tomeček uživa u majčinstvu i obitelji, a koji joj je trenutak iz 20 godina grupe E.N.I. najdublje u srcu?



''Najdublje u srcu? Joj, evo sad mi je pao na pamet Eurosong jer nedavno održavao, to je bio jedan događaj koji ću pamtiti cijeli život'', rekla je.

Kako ne pasti na ovim stubama, glavna je preokupacija manekenki koje nose reviju ''Riječke stepenice''.



''Pa evo ja se nadam da neću past, potrudit ću se, ali mislim da nakon svjetskog izbora i razgovora sa Steveom Harveyem, nikakva trema više ne postoji'', kaže Mia Rkman.



U 14 godina manifestacije i 150 revija, pala je samo jedna, i to organizatorica!



''Prije par godina, prije samog početka, kad sam se spuštala i davala znak da manifestacija može krenuti ja sam posrnula, taman su se svjetla prigušila, svi su sjedili na svojim mjestima, samo je bilo ''Aaaaaaaa''.... Rekoh, ja sam ta!''', otkrila je Ivana Delač.



Stepenice je glatko odradila ova Francuskinja hrvatskih korjena, Donatella Meden. Na izboru Miss Francuske ušla je među deset najljepših. Za to je potreban cijeli niz vrlina.



''Pamet, inteligencija, karizma, kominukativnost, izdržljivost, ta psihološka snaga, sve to stoji, nije samo tu ljepota, tako ne bih ni ja znala, ali mora biti posebna i drugačija, ali sasvim normalna, prirodna i spontana djevojka'', kaže Donatella Meden.



Tinu Vukov najčešće gledamo u crnom, a sada je zablistala u vatrenoj kombinaciji i najavila novu suradnju s Matijom Dedićem, s kojim je i započela svoju karijeru prije 17 godina, pjesmom ''Tuga dolazi kasnije''.



''Tuga dolazi kasnije je bila prva suradnja, to mi je bio prvi javni nastup na Dori tako da je dugačka povijest suradnje s Matijom i s obitelji Dedić i evo, sada neka obnova, jako mi je drago zbog toga!

Je li u životu Tine Vukov te tuge koja je došla ili samo sreća i cvijeće?

Nije ni jedno ni drugo. Mislim ima i tuge i sreće, ali ja nekako najviše volim pjevati melankolične pjesme i to će uvijek tako ostat, to me najviše dira i motivira, ali naravno, ima i sreće i veselja'', otkrila je.



Sreća i veselje glavni su pokretač i organizatorice Riječkih stepenica. Čeka li je topli zagrljaj kad nakon uspješno odrađenog posla dođe kući?



''Ja volim kad me netko doma dočeka s toplim zagrljajem. Moja obitelj je bila večeras t usa mnom kao podrška i moj sin, a što ima ljepše od ljubavi na kraju dana!'', rekla je Ivana Delač.



Malo ljubavi i pokoji komad iz najnovijih kolekcija domaćih dizajnera i sreći nema kraja!

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Holivudska miljenica objavila fotografiju ispod tuša, a za to je imala dobar razlog: "Jedva čekamo!" +27

Bivša srpska snaha u 42. godini dobila dijete s novim dečkom, izabrali su mu pomalo neobično ime +27