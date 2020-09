Vodimo vas u prvi venezuelski restoran u Zagrebu koji je otvorio naš poznati glazbenik Ricardo Luque. Kako bi pomogao ocu i ostatku obitelji u pripremi tradicionalnih jela iz svojeg kraja, u Zagreb se iz Venezuele preselio i Ricardov sin Jorge. Koje je mirise i okuse obitelj Luque donijela s drugog kraja svijeta u naš glavni grad, otkriva Julija Bačić Barać.

Dobro došli u Areperu, mjesto u kojem nastaje arepa, tradicionalno venezuelsko jelo. Ricardo Luque sa suprugom i četvero djece otvorio ju je u središtu Zagrebu.

"To je kao jedan kutak Venezuele ovdje i nama je jako stalo da to bude kvalitetno, da bude dobra atmosfera. Mi smo svi oko kuhinje se uvijek vrtili, nekad davno sam samo ja kuhala, ali otkako imamo svoju kuću i kuhinju Ricardo me totalno izbacio", ispričali su nam supružnici Luque.

To što u obitelji Luque baš svi vole kuhati, potaknulo ih je da ono što kuhaju doma, počnu kuhati za druge. Od arepe sve počinje, a što je ona zapravo? Arepa je pecivo od prekuhane kukuruzne kaše koje se peče na vrućoj površini, kako bi izvana bilo hrskavo, a iznutra ostalo mekano.

"Sve velike svjetske metropole danas imaju svoje arepere to je zaista onda pokazatelj da je hrana dobra jer je ima posvuda, izašla je van granica", zaključila je Sanja Luque.

Sve što se u šarenom prostoru priprema, mora odobriti najstariji Ricardov sin.

"Jorge, moj sin, on je glavni kuhar, on je kao riba u vodi u tome. Jorge odlično kuha i ja mislim da je na tatu jer je Ricardo izvrstan", zaključili su supružnici.

Jorge je Ricardov 37-godišnji sin iz prvog braka, koji se zbog ovog obiteljskog restorana preselio u Zagreb iz Venezuele i uz pomoć ostatka obitelji svladao hrvatski jezik.

Od ideje da otvore prvi venezuelski restoran u Zagrebu do realizacije prošlo je pet godina, dijelom zbog spore administracije, dijelom zbog majstora.

"Ja kažem da ako ja sviram ili pjevam kako neki majstori rade ja bih dobio samo truli paradajz, ali dobro to je sve put koji moraš proći", zaključio je glazbenik.

U glazbi i kuhinji, kako kaže, najvažnije je slijediti vlastiti osjećaj.

"Ako slijepo slijediš samo note do, so, do, do, so i to će biti isto, ali može biti razlika u interpretaciji, izvedbi, to je isto s hranom", objasnio nam je.

Osim arepe, ovdje možete kušati i druge mirise i okuse koji su u naš glavni grad doputovali iz Latinske Amerike. Dobar tek!

