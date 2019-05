Nakon što je odjenula predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, modni brend Snježane Mehun doživio je uzlet. Revija na zagrebačkim fontanama bila je logičan slijed. Ipak, nije sve prošlo glatko. Kišovito i prevrtljivo vrijeme poduzetnici je zadalo mnogo problema te reviju gotovo dovelo u pitanje. Na kraju je završetak ipak bio sretan.

Do posljednjeg trenutka zbog vremenskih neprilika bilo je neizvjesno hoće li se revija održati, no kad su modeli ipak izašli na pistu, Snježana Mehun i njezin poslovni partner dizajner Antun Tin Brišar mogli su odahnuti.

Da, bilo je napeto, ali evo, ljudi su bili uz mene i to je nekako u cijeloj priči, možda nekome tko gleda sa strane zvuči smiješno, ali da nemaš ljudi koji vjeruju u tebe bez obzira na prolom oblaka dva sata prije i ostanu čekati, ne bi ničega bilo'', priča nam Snježana.

Ženstvene haljine nosive i u casual i svečanim prilikama postale su njihov zaštitni znak. Osvojile su čak i predsjednicu, čija je gesta posebno ganula poduzetnicu.

''Ja se moram pohvaliti, ja sam dobila buket od predsjednice i to me rasplakalo jer mi je poslala buket stvarno u trenutku kad je bilo ono hoće li se održati ili ne, to je stvarno bio moment onako jedan divan da se stvarno sjetila da mi pošalje cvijeće. Divno, divno'', priča nam Snježana.

Modna priča ovog brenda počela je prije dvije godine, a nastavljena je trećom samostalnom revijom, koja je imala i humanitarnu notu.

''Za Udrugu Pink for life, koju ja inače podržavam napravili smo jednu humanitarnu akciju gdje smo se odrekli kompletnog prihoda one prve haljine koje ste vidjeli u korist te udruge'', govori Snježana.

Potporu ovom dvojcu došla su pružiti brojna lica. Na pisti se našla i Ana Rucner, no kako bi svojim violončelom pratila modele na pisti.

''Ja sam znala nositi reviju u humanitarne svrhe, kad neke javne osobe prisustvuju pa sam tako i ja'', rekla nam je.

Alku Vuicu s novom frizurom malo tko je prepoznao.

''Vidjela sam je u izlogu i odmah sam je kupila, onda sam vidjela još jednu plavu pa sam i nju kupila, pa onda jednu boje Beyonce i tako. Inače volim perike, a mislim da su idealne za ovakvo vrijeme kad je kiša i kad nas kosa ne sluša. A roza kosu moderna je, međutim ja si to ne mogu priuštit, spalila bih si kosu.

Nakon što je napustila show ''Ples sa zvijezdama' Nives Celzijus nije odustala od plesa. Posvetila se naime, jednoj drugoj vrsti - plesu na svili. Krenula je tako stopama svoje kćeri Taishe.

''Pa nije me nagovarala, ja već mjesecima gledam što radi na plesu i jako mi se svidjelo jer odmah je vidljiv neki napredak. U početničkoj fazi, tako da još se borim sa tom svilom, učim to rusko penjanje, francusko penjanje, borba je, mislila sam da imam puno jače ruke. Onda sam shvatila da to nije baš tako kako sam zamišljala, ali počela sam radit te neke jednostavnije figure'', priča nam.

Na relaciji Zagreb - Vodice sada živi Maja Cvjetković. Bivša Miss Hrvatske priznaje kako uživa u ulozi majke dvogodišnje djevojčice Vite.



''Najbolje u životu. Vita je super beba, tako da ona mi je jedna totalno nova čarolija, ne mogu zamisliti život u kojem nije bilo Vite.Tako da ovo mi je jedno totalno novo poglavlje'', priznala nam je.

A za novo modno poglavlje spremni su i Snježana i Antun Tin, koji već smišljaju nove ženstvene kreacije za svoje brojne poklonice.

